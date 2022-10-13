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Соратник Зеленського розказав, як Путін лякав усіх НАТО й загнав себе у пастку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Соратник Зеленського розказав, як Путін лякав усіх НАТО й загнав себе у пастку
Путін страшенно боїться НАТО
фото з відкритих джерел

«Путін нічого не зміг вдіяти зі вступом Швеції та Фінляндії до НАТО» – Мережко

Агресію Путіна припинить негайний вступ України до НАТО. Доказом цього може бути той факт, що російський диктатор нічого не зміг протиставити приєднанню до альянсу Швеції та Фінляндії. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

«Путін нічого не зміг зробити, коли зрозумів, що за цими державами стоїть політична воля країн НАТО. А Путін страшенно боїться НАТО і, мені здається, тут він перелякав сам себе. З радянських часів існував такий штамп щодо НАТО як агресивного блоку. Насправді, це – оборонний альянс, який діє тільки тоді, коли скоєно збройний напад на одного з його членів. Мені здається, Путін зупинився б, якби НАТО дав зрозуміти, що якомога швидше приймає до себе Україну», – сказав Мережко.

Україна направила заявку на повноправне членство в НАТО, однак це може зайняти якийсь час. А до того моменту країні необхідно вижити і захистити себе, каже соратник Зеленського.

«Тому ми і шукаємо можливості тимчасових гарантій, які б забезпечили нашу безпеку на перехідний період», – пояснив нардеп.

На думку Олександра Мережка, захисним механізмом може стати Міжнародна робоча група з питань безпекових гарантій для України, співголовами якої є керівник Офісу президента Андрій Єрмак і колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Сам факт, що це такий спільний проєкт з колишнім генеральним секретарем альянсу, дає надію, що він розроблений на високому професійному рівні, оскільки важко знайти кращого фахівця, ніж Расмуссен у справах НАТО та забезпечення гарантій. Це питання ми підіймали перед нашими західними колегами та друзями, бо є, наприклад, безпекові гарантії Японії, які вона отримала від США», – пояснив свою думку нардеп.

Нагадаємо, наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подасть заявку на пришвидшений вступ до НАТО

Також днями на Банковій оприлюднили рекомендації щодо гарантій безпеки Україні після завершення війни. Їх представили глава Офісу президента Андрій Єрмак та ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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Теги: путін напад Україна президент диктатор

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