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Генсек НАТО відреагував на ракетні удари Росії по Україні

Надія Клочко
glavcom.ua
Генсек НАТО відреагував на ракетні удари Росії по Україні
Єсн Столтенберг запевнив, що НАТО продовжить підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

Очільник НАТО засудив атаки Росії по цивільній інфраструктурі України

НАТО продовжуватиме підтримувати хоробрий український народ у відсічі агресії кремля стільки, скільки буде потрібно. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Глава Північноатлантичного альянсу зазначив, що мав телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою після російських обстрілів українських міст у понеділок вранці, 10 жовтня.

«Розмовляв з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, і засудив російські жахливі та невибіркові напади на цивільну інфраструктуру в України. НАТО продовжуватиме підтримувати хоробрий український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно», – написав Столтенберг у Twitter. 

Зазначимо, 5 жовтня президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели телефонну розмову та скоординували подальші кроки щодо вступу України до Альянсу. 

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України 84 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони. Також відомо, що Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо».

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Теги: Україна росія війна Єнс Столтенберг НАТО

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