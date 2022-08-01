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Політична криза в Болгарії: призначено тимчасовий уряд і дату виборів

Ігор Федик
Вчора, 17:12 glavcom.ua
Політична криза в Болгарії: призначено тимчасовий уряд і дату виборів
Парламентські вибори у Болгарії відбудуться 2 жовтня
фото з відкритих джерел

Парламент Болгарії не зміг сформувати уряд, тому президент повинен його розпустити

Завтра, 2 серпня, президент Болгарії Румен Радев розпустить парламент і призначить нові вибори, які мають відбутись 2 жовтня. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

Також завтра опівдні буде представлено й тимчасовий уряд. Посаду тимчасового прем’єр-міністра обійматиме Галаб Донев, який минулого року був міністром соціальної політики в попередньому тимчасовому уряді. Тимчасовий уряд керуватиме державою до тих пір, поки новообраний парламент не проголосує за черговий уряд. Однак якщо партії в новому парламенті не дійдуть згоди, може повторитися минулорічний сценарій, коли під час двох дострокових виборів керував тимчасовий уряд.

Управління країною до тимчасового уряду перейшло після того, як жодна з трьох партій, які вручався мандат на формування уряду не змогла його реалізувати. Як найбільша політична сила в парламенті, першою мандат отримала партія «Продовжуємо зміни». Вона запропонувала прем'єр-міністром Асена Василєва, однак повернула мандат президенту, оскільки не змогла знайти підтримку 121 депутата. Друга за чисельністю політична сила у парламенті ГЄРБ повернула мандат одразу після отримання. Третій мандат було надано соціалістам, однак їх колишній партнер по урядовій коаліції – партія «Є такий народ» – відмовилась від підтримки уряду.

Провал третьої спроби в формуванні уряду означав, що згідно з конституцією, президент має розпустити парламент, призначити тимчасовий уряд і дату дострокових виборів.

Нагадаємо, 28 липня, глава парламентської групи Болгарської соціалістичної партії (БСП) Георгій Свіленський повернув президенту Румену Радеву невиконаний третій мандат на формування уряду. Це означає, що тепер президент повинен розпустити парламент і призначити тимчасовий уряд та дату нових парламентських виборів. 

Раніше прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що головним зовнішньополітичним інструментом Москви на Балканах є повсюдна корупція. Він підкреслив, що на прийдешніх парламентських виборах Росія спробує остаточно усунути його від політики.

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Теги: Болгарія вибори парламент

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