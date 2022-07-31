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У Болгарії вибухнув склад компанії, яка постачає боєприпаси Україні

Іванна Гордійчук
Вчора, 21:06 glavcom.ua
У Болгарії вибухнув склад компанії, яка постачає боєприпаси Україні
Внаслідок вибуху виникла пожежа
БГНЕС

Жертв серед людей немає

Сьогодні, 31 липня, близько четвертої ранку під болгарським містом Карнобатом стався вибух на території складу боєприпасів компанії «Емко», яка з 2014 року постачає їх в Україну. Про це повідомляє видання BNR.

Зазначаєть, що внаслідок вибуху виникла пожежа, яку вже ліквідовано. Місце події було обстежено безпілотником, територію буде закрито протягом 72 годин. Власник складу Еміліан Гебрев повідомив, що там зберігалися застарілі боєприпаси, які були замовлені компаніями, але не були сплачені.

«Ні про яку людську помилку не йдеться, тому що людської помилки немає. О четвертій ранку пролунав вибух, а потім спалахнув склад. Що було всередині, ніхто сказати не може. Протягом 24 годин заходити всередину заборонено, але це, в принципі, боєприпаси, якісь уже не потрібні на заводі. Якась фірма колись замовляла, потім через несплату не отримала товар, а нам не залишилося іншого вибору, як зберігати його там», – повідомив власник складу.

Людських жертв та загрози населенню немає.

За інформацією The New York Times росіяни здійснили кілька замахів на власника компанії та знищили склади зброї. Адже саме фірма Еміліана Гебрева зберігала зброю для України на складах у Вербетіце, де у 2014 році пролунали вибухи.

Раніше Болгарія погодилась ремонтувати українську військову техніку та знайшла заміну російському газу.

Теги: Болгарія вибух боєприпаси склад зброї

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