У Болгарії на пляжі туристи виявили фрагмент російської ракети (фото)

Загалом у Болгарії повідомляли про близько 30 знахідок, пов’язаних з бойовими діями в Україні

Росія тримала ракетні комплекси «Панцир-С1» на острові Зміїний

На узбережжя Болгарії між містами Поморіє та Ахелой винесло фрагмент ракети, ймовірно від російського зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С1». Про це повідомляє Nova.bg.

Фрагмент ракети винесло на пляж біля готелю, де його помітили туристи і повідомили у службу надзвичайних ситуацій.

За словами військових фахівців, це моторний відділ ракети «Панцир-С1», який після пуску відділяється і вже не є вибухонебезпечним.

Зазначимо, раніше Збройні сили України повідомляли про знищення кількох ЗРК «Панцир-С1» на острові Зміїний.

Загалом у Болгарії повідомляли про близько 30 знахідок, пов’язаних з бойовими діями в Україні, лише одна з них виявилась вибухонебезпечною. На початку липня біля берегів Болгарії у Чорному морі знешкодили помічену з цивільного судна морську міну. Також у перші тижні повномасштабної війни міни знаходили біля Босфору та біля узбережжя Румунії.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Згодом ЗСУ повідомили про знищення російської військової техніки на Зміїному. Зокрема, ішлося про реактивну систему залпового вогню «Град», ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», три одиниці броньованої та автомобільної техніки та автоцистерну та район укриття іншої техніки.

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