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Польський політик пояснив, які заяви у ЗМІ можуть нашкодити Україні у війні проти РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Польський політик пояснив, які заяви у ЗМІ можуть нашкодити Україні у війні проти РФ
РФ продовжуватиме жорстокі напади на Україну
фото з відкритих джерел

Жарін підкреслив, що Росія спробує найближчим часом провести наступ

В останні дні у ЗМІ публікуються думки про те, що долю війни Росії проти України вирішено наперед. Деякі коментатори вже передбачають перемогу тієї чи іншої сторони. Такі дії шкідливі. Таку заяву зробив Станіслав Жарін у Twitter, який є уповноваженим уряду Польщі з безпеки інформаційного простору.

«Такі думки ведуть до маніпуляцій і можуть мати негативні наслідки. Поточна ситуація на фронті та аналіз ходу військових дій показують, що найближчими місяцями закінчення бойових дій очікувати не варто», – написав він.

Жарін підкреслив, що Росія спробує найближчим часом провести наступ, а Україна, що обороняється, – контрнаступ.

«Однак не слід вважати, що це призведе до суттєвого перелому фронту. Війна продовжуватиметься. Російський агресор продовжуватиме жорстокі напади, спроби тероризувати суспільство, паралізувати та знищити Україну. Росія продовжуватиме спроби завоювати та поглинути всю Україну», – додав він.

Польський чиновник заявив, що Україна захищатиметься, і ключем до її дій буде збереження морального та оборонного потенціалу своїх військ, підтримка Заходу та співпраця міжнародної спільноти з метою обмеження можливостей Росії щодо фінансування війни.

«Припущення про те, що Україна вже програла, або, навпаки, проголошення її перемоги – це дії, які можуть призвести до небезпечних наслідків та мати згубні наслідки», – наголосив політик.

За його словами, говорити, що долю війни вже вирішено, незалежно від того, яка сторона оголошена переможцем:

  • може призвести до відмови від допомоги Україні (бо вона більше не має сенсу / не потрібна - або нічого не змінить, бо Росія переможе),
  • може послабити моральний дух України, (бо боротьба і опір більше не потрібні - або більше не актуальні перед перемогою Росії),
  • може посилити тиск на Україну, щоб українці змирилися з Росією (оскільки вона вже настільки слабка, що не становить загрози – або тому, що вона переможе).

«Війна Росії проти України триватиме. Підтримка України також має тривати. Думки, які можуть послабити підтримку України, небезпечні», – наголосив Жарін.

Раніше Зеленський пояснив, для чого рашисти влаштували криваву бійню за Соледар і Бахмут.

До слова, триває 326 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

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Теги: росія ЗМІ Польща війна Україна

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