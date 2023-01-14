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Війна в Україні вплине на майбутнє Азії – прем'єр Японії

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Війна в Україні вплине на майбутнє Азії – прем'єр Японії
фото з відкритих джерел

«Безпека Європи і Азіатсько-Тихоокеанського регіону нероздільні»

Результат російської війни проти України може визначити майбутнє Азії. Про це під час візиту до Вашингтона заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, пише BBC.

«Уроки України значать, що безпека Європи і Азіатсько-Тихоокеанського регіону нероздільні... Ситуація в Японії та навколо стає все більш серйозною зі спробами в односторонньому порядку силою змінити статус-кво в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях і з ростом ядерної та ракетної активності Північної Кореї», – сказав він.

Кісіда приїхав до Вашингтона після того, як Японія оголосила про скасування свого військового бюджету через дії КНДР, яка запускає ракети в напрямку японських міст і Китаю, що своєю чергою справляє військовий тиск на Тайвань.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда за підсумками зустрічі у Вашингтоні заявили, що будь-яке можливе застосування Росією ядерної зброї в Україні означатиме ворожий акт проти всього людства, який нічим не можна виправдати. Держави наголосили, що продовжать запроваджувати санкційні заходи проти Російської Федерації.

Також прем’єр-міністри Канади та Японії Фуміо Кішідою та Джастіном Трюдо домовились сприяти співпраці країн G7 у сфері допомоги Україні у її протистоянні проти російських агресорів. Політики країн підтримуватимуть тісну співпрацю між членами G7 з метою засудження російської агресії.

Зі слів президента Франції Емануеля Макрона, Японія та Франція працюватимуть разом, щоб якнайшвидше допомогти Україні впоратися з наслідками російського повномасштабного вторгнення. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з прем'єром Японії Фуміо Кішидою.

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Теги: війна росія тероризм Японія

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