Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив, для чого рашисти влаштували криваву бійню за Соледар і Бахмут

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський пояснив, для чого рашисти влаштували криваву бійню за Соледар і Бахмут
ЗСУ знищують бойовий потенціал Росії
фото з відкритих джерел

Зеленський заявив, що Росія зробила битву за міста Донбасу принциповою для себе

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зробила битву за міста Донецької та Луганської областей принциповою для себе. Таку заяву глава держави зробив у своєму відеозверненні.

Зеленський підкреслив, що битва за Соледар та Бахмут, а також за всю Донецьку та Луганську області триває без жодного перепочинку та зупинки.

«Дякую кожному нашому бійцю, нашому солдату, сержанту, офіцеру, які розуміють наскільки важливо знищити окупанта саме на цьому напрямку. Росія зробила битву за міста нашого Донбасу принциповою для себе. Наші ж герої роблять для себе цю битву принциповою для знищення бойового потенціалу держави-терориста», – заявив він.

Президент додав, що кожен день української стійкості на Донбасі та кожен успіх ЗСУ в обороні – це життєво важливі досягнення для захисту всієї нашої держави.

Раніше повідомлялось, що українські захисники вже ліквідували 77% російських в'язнів, яких приватна військова компанія «Вагнер» відправила на війну проти України.

До слова, триває 326 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Читайте також: Навіщо Пригожину Соледар: генерал Ходжес розкрив плани «вагнерівця»
Теги: Бахмут Соледар росія Україна Володимир Зеленський війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Донеччині тривають запеклі бої
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:01
Українські військові героїчно обороняють Соледар
Ворог наступає по тілах свої військових: ЗСУ повідомили про ситуацію в Соледарі
Сьогодні, 14:20
Генерал Ходжес зазначив, що захоплення Бахмуту має для Пригожина символічне значення
Навіщо Пригожину Соледар: генерал Ходжес розкрив плани «вагнерівця»
Сьогодні, 18:34

Політика

Зеленський звернувся до росіян, які мовчать про терор
Зеленський звернувся до росіян, які мовчать про терор
Зеленський пояснив, для чого рашисти влаштували криваву бійню за Соледар і Бахмут
Зеленський пояснив, для чого рашисти влаштували криваву бійню за Соледар і Бахмут
Зеленський анонсував нові санкції для росіян та зрадників України (відео)
Зеленський анонсував нові санкції для росіян та зрадників України (відео)
Санкції проти російських пропагандистів: у списку українська телеведуча
Санкції проти російських пропагандистів: у списку українська телеведуча
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти росіян (список)
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти росіян (список)
Україна розглядає можливу роль Туреччини як країни-покровительки
Україна розглядає можливу роль Туреччини як країни-покровительки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
З’явилося відео моменту удару ракети в будинок у Дніпрі
67K
Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав
65K
Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців
63K
Чи утримують ЗСУ позиції у Соледарі: оцінка ISW
29K
Українці отримають підвищені пенсії: коли, кому й на скільки збільшать виплати
15K
Клірик УПЦ МП судиться із Зеленським через санкції

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту