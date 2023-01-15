Зеленський пояснив, для чого рашисти влаштували криваву бійню за Соледар і Бахмут

Зеленський заявив, що Росія зробила битву за міста Донбасу принциповою для себе

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зробила битву за міста Донецької та Луганської областей принциповою для себе. Таку заяву глава держави зробив у своєму відеозверненні.

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Зеленський підкреслив, що битва за Соледар та Бахмут, а також за всю Донецьку та Луганську області триває без жодного перепочинку та зупинки.

«Дякую кожному нашому бійцю, нашому солдату, сержанту, офіцеру, які розуміють наскільки важливо знищити окупанта саме на цьому напрямку. Росія зробила битву за міста нашого Донбасу принциповою для себе. Наші ж герої роблять для себе цю битву принциповою для знищення бойового потенціалу держави-терориста», – заявив він.

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Президент додав, що кожен день української стійкості на Донбасі та кожен успіх ЗСУ в обороні – це життєво важливі досягнення для захисту всієї нашої держави.

Раніше повідомлялось, що українські захисники вже ліквідували 77% російських в'язнів, яких приватна військова компанія «Вагнер» відправила на війну проти України.

До слова, триває 326 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.