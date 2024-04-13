Помічниця Байдена пояснила, чому насправді Трамп відмовляється їхати в Україну

Майкі Шеріл: «Трамп не поїде в Україну, тому що Путін цього не хоче»

Конгресвумен відреагувала на відмову експрезидента США відвідати Київ

Конгресвумен Палати представників США від Нью-Джерсі та помічниця президента США Джо Байдена у його передвиборчій кампанії Майкі Шеріл вважає, що Дональд Трамп надто боягузливий, щоб відвідати країну, у якій триває війна. Про це повідомляє The Hill.

Шеріл відреагувала на відмову Трампа їхати в Україну: «Трамп не поїде в Україну, тому що, просто кажучи, Володимир Путін цього не хоче. Дональда Трампа не хвилює, що є найкращим для національної безпеки чи демократії США – його хвилює лише те, що є найкращим для Дональда Трампа».

На думку Шеріл, американці менш захищені через «небезпечну і хаотичну поведінку Трампа, його прихильність до диктаторів, а не до союзників, і усталену неповагу до демократії».

Нагадаємо, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що відвідувати Україну наразі йому було б недоцільно, поки тривають передвиборчі перегони.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що через посередників він запросив Трампа приїхати в Україну і назвав «примітивною» ідею віддати Росії окуповані території України. За словами українського лідера, Трамп сказав, що «він хоче, але не знає, коли зможе це зробити».

Як повідомлялося, Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території. Тим самим він нібито хоче «завершити війну за 24 години».

До слова, США та інші західні країни розглядають можливість передачі НАТО Контактної групи з питань оборони України, що є однією з кількох нових пропозицій, які можуть допомогти зберегти потік озброєнь до Києва у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому.