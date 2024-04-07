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Журналісти WP дізналися, як Трамп планує закінчити війну Росії проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Журналісти WP дізналися, як Трамп планує закінчити війну Росії проти України
У Трампа відмовилися коментувати деталі плану, про який написали журналісти WP
фото з відкритих джерел

Джерела WP стверджують, що деякі прихильники Дональда Трампа намагалися переконати його відмовитися від  своїх ідей

Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території. Тим самим він нібито хоче «завершити війну за 24 години». Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на слова «людей, знайомих із планом» політика. Зазначається, що люди, які розмовляли з Трампом і його радники на умовах анонімності, повідомили, що йдеться про Крим і Донбас.

«У приватному порядку Трамп сказав, що, на його думку, і Росія, і Україна «хочуть зберегти обличчя, хочуть виходу», а також, що люди в деяких частинах України погодилися б стати частиною Росії», – повідомляє видання.

Джерела WP стверджують, що деякі прихильники Дональда Трампа намагалися переконати його відмовитися від таких ідей. На їхню думку, визнання російського контролю над частинами України розширить «межі диктатури Путіна».

Тим часом у Трампа відмовилися коментувати деталі плану, про який написали журналісти WP.

«Будь-які припущення щодо плану президента Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться», – заявила речниця його президентської кампанії Каролайн Лівітт, яка додала, що Трамп «єдиний, хто говорить про припинення вбивств».

Раніше республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, виступає проти надання пакета підтримки Україні. Вона  стверджує, що змусить голосувати за усунення спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо він просуватиме надання допомоги Україні. 

Марджорі Тейлор Грін уже виступила проти надання пакета підтримки Україні. Відповідні думки написала у соцмережі Х.

«Якщо спікер Джонсон виділить ще 60 мільярдів доларів на оборону українського кордону після того, як він повністю профінансував смертельно небезпечний відкритий кордон Байдена, це буде злий жарт над американським народом», – йдеться в повідомленні.

До слова, Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.

За словами поінформованого джерела, Грін подала клопотання про відставку з посади спікера – той самий процедурний крок, який призвів до відставки колишнього спікера від республіканців Кевіна Маккарті у жовтні 2023 року.

Теги: росія Донбас Дональд Трамп політика Україна

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