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Трамп погодився приїхати в Україну на прохання Зеленського – Bild

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Трамп погодився приїхати в Україну на прохання Зеленського – Bild
Зеленський запропонував Трампу приїхати в Україну, аби той «зробив певні висновки»
фото з відкритих джерел

На прохання Зеленського відвідати Україну, кандидат у президенти США заявив, що «він хоче, але не знає, коли зможе це зробити»

Президент України Володимир Зеленський розповів, що через посередників він запросив кандидата у президенти США Дональда Трампа приїхати в Україну і назвав «примітивною» ідею віддати Росії окуповані території України. Про це пише Bild.

«Ми висловили бажання, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, щоб він на власні очі побачив ситуацію і зробив певні висновки. Я точно готовий зустрітися з ним», – розповів Зеленський.

За словами Зеленського, Трамп сказав, що «він хоче, але не знає, коли зможе це зробити».

Також президент України прокоментував повідомлення Washington Post про нібито «мирний план» Трампа.

«Якщо йдеться про те, що ми просто віддаємо свої території і якщо це ідея, то ідея дуже примітивна. Я думаю, якщо у Трампа дійсно є власний підхід до швидкого припинення війни, то я був би радий прислухатися до цієї ідеї. Але нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична думка, а справжня. Це стосується людських життів, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати», – зазначив Зеленський.

Глава України наголосив, що будь-яка угода, яка просто віддає землю президенту Росії Володимиру Путіну в обмін на припинення воєнних дій, відкриє шлях для нових загарбницьких війн у майбутньому.

Як повідомлялося, Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території. Тим самим він нібито хоче «завершити війну за 24 години».

До слова, США та інші західні країни розглядають можливість передачі НАТО Контактної групи з питань оборони України, що є однією з кількох нових пропозицій, які можуть допомогти зберегти потік озброєнь до Києва у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому.

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Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент

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