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Новий контрнаступ України та звільнення командувача ОК «Південь». Головне за 12 квітня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Новий контрнаступ України та звільнення командувача ОК «Південь». Головне за 12 квітня
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Для нового наступу українська влада просить партнерів «допомогти протриматись на війні у 2024 році»

Україна планує розпочати новий наступ, генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив про відставку з посади, наша країна повернула 99 полеглих оборонців. «Главком» склав добірку новин 12 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна обіцяє Заходу контрнаступ у 2025

Україна обіцяє в наступному році розпочати новий наступ. Для цього українська влада просить міжнародних партнерів «допомогти протриматись на війні у 2024 році». Про це повідомляє видання Le Figaro з посиланням на французького чиновника. Як зазначає видання, Україна зацікавлена в наземному зенітно-ракетному комплексі середньої дальності (Sampt), який Франція розмістила в Румунії для захисту повітряного простору союзників, зокрема й ракет до неї. Журналісти кажуть, для того, щоб вистояти, Україна повинна переглянути свої методи ведення бойових дій.

Командувач ОК «Південь» Ковальчук оголосив про відставку і записав звернення до військових

Генерал-майор Андрій Ковальчук, який був командувачем Оперативного командування «Південь» повідомив про відставку з посади й перехід у сферу навчання військовослужбовців. Командувач звернувся до військовослужбовців і  подякував два з половиною роки служби. Він пригадав звільнення від окупанта частини Одещини – острова Зміїний – і левової частки територіального моря України, Миколаївщини і Херсонщини на правому березі Дніпра. Генерал також повідомив, що залишається в армійській родині та надалі виховуватиме молодих офіцерів.

Україна повернула тіла майже сотні загиблих захисників

За результатами репатріаційних заходів Україна повернула 99 полеглих оборонців. Зокрема, вдалося репатріювати 77 тіл захисників, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох – з Харківського напрямку. Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Там представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих воїнів.

Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни

Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни та керівник благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут розповідає, що Валерій Залужний вбачав технологічний прорив в озброєнні через масове застосування безпілотних технологій на полі бою. На його думку, таким чином Залужний збирався нівелювати російську кількісну перевагу в людях, у техніці та в озброєннях. Водночас Тарас Чмут не вбачає, що розвиток штучного інтелекту може змінити хід війни в короткостроковій перспективі.

Міністр енергетики Галущенко порадив українцям запастися генераторами

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українцям слід бути готовими до різних сценаріїв, варто купити генератори та павербанки. Він нагадав, що російські загарбники намагаються знищити енергетичну інфраструктуру України і влаштувати тотальний блекаут і зараз справді відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему.

Галущенко наголосив, що найскладніша ситуація у Харкові, де застосовуються графіки відключення світла. Щодо ситуації з Трипільською ТЕС – вона отримала серйозні пошкодження: зараз там відбуваються роботи з оцінки збитків.

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Теги: Білорусь Тарас Чмут Андрій Ковальчук контрнаступ наступ Валерій Залужний Герман Галущенко звільнення влада блекаут Україна навчання Миколаїв закон Франція путін ветеран відключення

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