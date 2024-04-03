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Politico: НАТО хоче контролювати «Рамштайн», якщо Трамп знову прийде до влади

Ірина Міллер
glavcom.ua
Politico: НАТО хоче контролювати «Рамштайн», якщо Трамп знову прийде до влади
фото DAVID HUME KENNERLY/GETTY IMAGES

Переведення групи до НАТО може стати значним кроком до цементування західної підтримки війни в Україні в осяжному майбутньому

США та інші західні країни розглядають можливість передачі НАТО Контактної групи з питань оборони України, що є однією з кількох нових пропозицій, які можуть допомогти зберегти потік озброєнь до Києва у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох європейських і одного американського посадовців, обізнаних з внутрішніми переговорами.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі в середу і четвер очікується, що посадовці обговорять низку варіантів, в тому числі поступове переведення Контактної групи з питань оборони України під контроль Альянсу. За словами одного з посадовців, мета полягає в тому, щоб завершити цей процес на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

Другий американський посадовець сказав, що інша пропозиція передбачає надання НАТО більш формалізованого місця за столом переговорів у рамках «Рамштайну«, на противагу передачі його під контроль Альянсу. Ідея з боку США полягає в тому, щоб зміцнити зв'язки між НАТО і Україною з метою надання довгострокової підтримки, сказав посадовець.

Обговорення участі НАТО у форматі «Рамштайн» відбуваються «на дуже високому рівні» з метою формалізації підтримки Києва з боку Європи і Альянсу, сказав американський посадовець, додавши, що одним з міркувань напередодні виборів у США і Європі є необхідність зробити групу «більш стійкою». 

Речник Міністерства оборони США майор Чарлі Дітц відмовився підтвердити ці дискусії, заявивши, що Міністерство оборони не має «жодних нових оголошень щодо формату чи структури» групи.

«Ми постійно обговорюємо, як ми можемо забезпечити стабільність нашої підтримки України і як ми можемо організувати цю підтримку найкращим чином», – сказав Дітц.

Переведення групи до НАТО стало б значним кроком до цементування західної підтримки війни в Україні в осяжному майбутньому, на тлі побоювань Європи щодо повернення Трампа до Білого дому.

На думку експертів, формалізація Контактної групи в рамках НАТО значною мірою захистила б підтримку України від змін в урядах США та інших країн Заходу – і особливо від Трампа.

«Існує думка, не всієї групи, але частини групи НАТО, що краще інституціоналізувати процес на випадок переобрання Трампа», – сказав Джим Таунсенд, колишній посадовець Пентагону і НАТО.

«Передача цього питання під контроль НАТО певною мірою ізолює його від президентства Трампа або навіть від США, які можуть відволіктися на Китай або не впоратися з фінансуванням», – додав він.

У разі успіху цей крок стане останнім з низки заходів, спрямованих на підтримку інституцій напередодні наступного президентства Трампа. Наприкінці минулого року законодавці схвалили закон, який вимагає схвалення Конгресу, якщо майбутній президент спробує вийти з НАТО, і розглядають подальші заходи захисту

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Як повідомлялося раніше, політичний хаос у США після перемоги Трампа може дозволити Китаю та Росії посилити глобальний вплив

Найбільші супротивники Америки – Китай та Росія хочуть перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року. Перевага Володимира Путіна щодо Трампа була очевидна давно. І тепер уряд Китаю вживає заходів, щоб допомогти Трампу в президентській кампанії. The New York Times пояснює, що саме Китай і Росія сподіваються отримати від другого терміну Трампа.

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Так, Байден вважає, що світ перебуває у розпалі боротьби між автократією та демократією, і він бачить США як «незамінну націю», яка має захищати демократію, коли автократичний сусід нападає, як це зробила Росія в Україні, а Китай може зрештою зробити на Тайвані. Водночас Трамп мало цікавився цими питаннями. Він ізоляціоніст, який підтримує гасло «Америка перш за все». Він вважає за краще, щоб США уникали міжнародних конфліктів, і скептично ставиться до договорів і союзів.

Теги: США НАТО війна Дональд Трамп Україна

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