У Сумській області оголошено примусову евакуацію дітей із двох громад

Планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області

У двох територіальних громадах на Сумщині ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області. Його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

«Загалом планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області. Вони разом із батьками або іншими законними представниками будуть евакуйовані до безпечних регіонів», – йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що евакуація здійснюється безплатно. За детальнішою інформацією можете звернутися на гарячу лінію Сумського обласного контактного центру за номерами:

(0542) 66-33-77 (безплатно для жителів міста Суми та Сумського району);

0 800 301 501 (безплатно для жителів Сумської області).

Наразі гаряча лінія працює щодня із 08:30 до 17:30.

Нагадаємо, що російські диверсійно-розвідувальні групи від початку 2024 року посилили свою активність на кордоні з Україною. Зокрема, це стосується Сумщини.

До слова, активізація російських ДРГ останні декілька місяців на Сумщині може бути пов’язана з намаганням відволікти додаткові сили Сил оборони України.

Раніше повідомлялося прикордонниками, розвідкою, що на цьому напрямку наразі поки що не сконцентровано ударного угрупування. Останнім часом ворог, окрім активізації дій диверсійно-розвідувальних груп, ще активно застосовує там й удари плануючими бомбами.

Раніше повідомлялося, що через суттєве посилення обстрілів РФ по Сумській області планується примусова евакуація у Великописарівській та Середо-Будській громадах.