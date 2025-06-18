Популярний онлайн-перекладач перестав працювати у РФ та Білорусі

Послугами DeepL користуються в усьому світі понад 500 млн осіб

Сьогодні, 18 червня, популярний перекладач зі штучним інтелектом DeepL перестав працювати в Росії та Білорусі. Замість перекладу користувачі бачать повідомлення: «Цей сервіс недоступний у вашому регіоні». Застосунок сервісу теж не працює. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Компанія DeepL підтвердила блокування свого сервісу в Білорусі та Росії. Онлайн-перекладач не доступний у цих країнах через рішення самої компанії.

«Ми довго думали про те, як працювати відповідно до міжнародних санкцій, і дійшли висновку, що блокування в регіонах, які потрапили під санкції, – найкращий спосіб. Наша місія, як і раніше, полягає в усуненні мовних бар'єрів для всіх наших користувачів, і ми продовжимо переглядати список країн, щодо яких діє блокування, та слідкувати за змінами в цих регіонах», – йдеться у заяві компанії.

Послугами DeepL користуються в усьому світі понад 500 млн осіб. Сервіс належить німецькій компанії, його було запущено у 2017 році. Компанію створив польський бізнесмен Ярослав Кутиловські, який одночасно є її гендиректором. Вартість DeepL перевищує $1 млрд.

Раніше Роскомнагляд обмежив доступ до популярного месенджера Viber на території РФ начебто через «порушення вимог російського законодавства». «Доступ до сервісу Viber обмежений у зв’язку з порушенням вимог російського законодавства до організаторів розповсюдження інформації, наданням необхідних для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних і екстремістських цілях, вербування громадян, продажу наркотиків, а також у зв’язку з розміщенням протиправної інформації», – йдеться у заяві.