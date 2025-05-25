Чи здатна Росія на милосердя? Відповідь, яку ви не забудете

Росія нас вбиває тому, що нестерпно хоче цього, має нагоду і має можливість. І все

Чи здатен наш ворог на милосердя?

Найбільша небезпека від Путіна пов’язана з тим, що він, урод кінчений, щиро вірить, що велич його і його Росії полягає у порушенні правил, агресії і неадекватності. Причому, чим більше життів – своїх і чужих – він покладе, чим більше руйнувань завдасть, тим більше російська велич і повага світу до неї. Саме так: велич не у потужній економіці і добробуті громадян, не в розвитку технологій, науки і мистецтв, а у масштабі горя, яке здатен влаштувати.

Реального повноцінного спротиву Путін та недоімперія від світу досі не отримують. Бо США – головний постачальник фінансів та зброї в Україну, обрали Дональда Трампа. Який вважає природним правом великої ядерної держави тиснути на сусідів економічно і політично, змінювати там владу, яка не подобається, а якщо все це не дає результатів, то захоплювати такі країни.

До речі, претензії Росії на створення зони впливу на пострадянському просторі були підтверджені Борису Єльцину президентом Бушем-старшим, потім підтверджені вже Путіну Бушем-молодшим, але за певних обмежень – без Грузії, Азербайджану та ін.

Жоден лідер США не заперечував претензії Росії істотно впливати на Україну – економічно, у першу чергу. Але й застосування воєнної сили ніхто неофіційно не заперечував – за умови, що це буде зроблено швидко, з мінімумом жертв та відповідним юридичним оформленням. Приблизно так, як в нас анексували Крим.

План «Київ за три дні» цілком вкладався у цю підлу конструкцію realpolitik. Саме тому ми зараз постійно чуємо від російських відморозків різного ґатунку, що війна закінчиться лише тоді, коли буде усунуто її першопричину. У перекладі з російської на людську це означає – до підкорення або знищення України.

Щодо підкорення Кремль переконався, що цього не вийде, тому зараз мова, в основному, про знищення. Економічне, політичне, демографічне. Тому Україну будуть обстрілювати і бомбити всім, що у недоімперії є. Наші дії або бездіяльність у відповідь не мають жодного значення: істерики росіянців про «помсту» – це виправдальні пропагандистські слововиверження і жодного практичного змісту не несуть.

Росія нас вбиває тому, що нестерпно хоче цього, має нагоду і має можливість. І все. Тому якась конкретна людина з російським паспортом здатна на гуманізм, співчуття, милосердя, але Росія загалом, очолювана тупими людожерами і лицемірними вбивцями – ні. Вони реалізовують свій кривавий план, і це їм шалено подобається.

Відповідно, ми маємо завдавати недоімперії постійних ударів – чим можемо, як можемо і де можемо. Не зважаючи на те, запускають вони на нас сотні шахедів та ракет, чи вони тимчасово скінчилися у них на складах. Нічого особистого, просто теж усунення першопричин війни. А спроба побачити у росіянах людей призведе до того, що вони прийдуть і вб’ють нас так жорстоко, що ми такого навіть не вигадали би.