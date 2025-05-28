Дрони атакували Підмосков'я: влада заявила про збиття БпЛА та падіння уламків

Російське Міноборони заявило про збиття 112 БпЛА над деякими регіонами РФ.

У ніч на 28 травня дрони атакували Підмосков'я. За словами мера Москви Сергія Собяніна, збито шість БпЛА, що летіли на російську столицю, передає «Главком».

Спершу він повідомив, що ППО збила чотири дрони, згодом повідомив, що ще два безпілотники не долетіли до Москви.

Собянін зазначив, що на місці падіння уламків працюють екстрені служби. Про руйнування, пожежі чи постраждалих поки не повідомлялось.

Тим часом російське Міноборони заявило про збиття 112 БпЛА над деякими регіонами РФ.

59 БпЛА – над територією Брянської області;

19 БпЛА – над територією Бєлгородської області;

13 БпЛА – над територією Тульської області;

10 БпЛА – над територією Курської області;

8 БпЛА – над територією Орловської області;

3 БпЛА – над територією Калузької області.

Раніше ми писали, що у Тульській області РФ прогриміли вибухи.

Росіяни нарахували близько шести гучних вибухів, також чули звуки дронів та бачили спалахи в небі. Як пишуть очевидці, працює ППО. Очевидці кажуть, що серія вибухів пролунала над містом Алексин.

Окрім цього обмеження введені в аеропорту Калуги, а також план «килим» ввели в аеропорту «Домодєдово».