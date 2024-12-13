Росія заблокувала один із популярних месенджерів

Месенджер заблоковано у зв’язку з порушенням вимог російського законодавства

Роскомнагляд обмежив доступ до популярного месенджера Viber на території РФ начебто через «порушення вимог російського законодавства». Про це йдеться в офіційній заяві федеральної служби.

«Доступ до сервісу Viber обмежений у зв’язку з порушенням вимог російського законодавства до організаторів розповсюдження інформації, наданням необхідних для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних і екстремістських цілях, вербування громадян, продажу наркотиків, а також у зв’язку з розміщенням протиправної інформації», – йдеться у заяві.

Раніше, Роскомнагляд обмежив доступ до месенджера Signal на території Росії. Російські користувачі почали скаржитися на збої в роботі сервісу вдень 9 серпня. Месенджер перестав відкриватися без VPN або ввімкнення режиму обходу блокувань.

Нагадаємо, російська влада обмежила роботу YouTube, понизивши швидкість доступу до сервісу до рівня, еквівалентного блокуванню.

Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості практично у всіх браузерах, що працюють у комп’ютерній версії на території Росії. Зазначалося, що відео високої якості не відтворюються у браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. При цьому браузер Safari у мобільній версії перенаправляє користувача до YouTube.

У відповідь на запит російської служби «Голосу Америки» представник сервісу YouTube зазначив, що з їхнього боку все працює справно.

До слова, наприкінці липня голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн попередила, що швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах у Росії може знизитися на 70%. За її словами, це вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу.