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У Волгограді в голові «Батьківщини-матері» знайдено тіло ректора московського вишу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Волгограді в голові «Батьківщини-матері» знайдено тіло ректора московського вишу
Пам'ятник «Батьківщина-мати» у Волгограді
фото з відкритих джерел

Всередину статуї Чесноков міг потрапити виключно під час нелегальної екскурсії

Усередині монумента «Батьківщина-мати кличе!» у Волгограді було знайдено труп чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Слідство з'ясувало, що померлий чоловік – 68-річний ректор Московської державної академії фізичної культури (МДАФК) Микола Чесноков. Попередньо відомо про те, що в нього стався серцевий напад.

Зазначається, що всередину статуї Чесноков міг потрапити виключно під час нелегальної екскурсії. Нагорі ректору стало погано, йому намагалися надати першу допомогу інші учасники екскурсії, але врятувати не змогли. Чесноков помер до приїзду швидкої.

Скульптура «Батьківщина-Мати кличе!»  – композиційний центр пам'ятника-ансамблю «Героям Сталінградської битви» на Мамаєвому кургані у Волгограді. Одна з найвищих статуй світу, найвища статуя Росії і Європи (без постаменту – найвища статуя у світі на момент побудови протягом 22 років).

Нагадаємо, що один із конструкторів-розробників ракети «Іскандер» Володимир Недошивін помер у РФ. Його штовхнули зі сходів.

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Теги: росія смерть росіяни

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У Волгограді в голові «Батьківщини-матері» знайдено тіло ректора московського вишу
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