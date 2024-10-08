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Росія заблокувала месенджер Discord, який популярний серед геймерів: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія заблокувала месенджер Discord, який популярний серед геймерів: причина
Доступ до месенджера Discord у РФ обмежили
фото з відкритих джерел

Платформа нібито порушувала російське законодавство

Росія обмежила доступ до популярного месенджера Discord начебто через «порушення вимог російського законодавства». Про це повідомляє The Moscow Times.

«Роскомнагляд оголосив про блокування месенджера Discord. За ствердженням регулятора, платформа порушувала російське законодавство, у тому числі не видаляла на вимогу заборонений у країні контент», – йдеться у повідомленні.

Discord – платформа обміну миттєвими повідомленнями за допомогою відео, голосу або тексту. Популярний серед геймерів, стримерів і кіберспортсменів.

Видання пише, що у відомстві порахували, що таким чином адміністрація Discord відмовилася вжити заходів «для запобігання використанню месенджера в терористичних та екстремістських цілях», у тому числі «вербування громадян» та продажу наркотиків.

Раніше, Роскомнагляд обмежив доступ до месенджера Signal на території Росії. Російські користувачі почали скаржитися на збої в роботі сервісу вдень 9 серпня. Месенджер перестав відкриватися без VPN або ввімкнення режиму обходу блокувань.

Нагадаємо, російська влада обмежила роботу YouTube, понизивши швидкість доступу до сервісу до рівня, еквівалентного блокуванню.

Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості практично у всіх браузерах, що працюють у комп’ютерній версії на території Росії. Зазначалося, що відео високої якості не відтворюються у браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. При цьому браузер Safari у мобільній версії перенаправляє користувача до YouTube.

У відповідь на запит російської служби «Голосу Америки» представник сервісу YouTube зазначив, що з їхнього боку все працює справно.

До слова, наприкінці липня голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн попередила, що швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах у Росії може знизитися на 70%. За її словами, це вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу.

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Теги: росія блокування соцмережі

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