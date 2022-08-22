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Посол Ізраїлю визнав: його держава виправдала не всі очікування з боку України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Посол Ізраїлю визнав: його держава виправдала не всі очікування з боку України
Ізраїль обіцяє допомогти у повоєнній відбудові України
фото з відкритих джерел

Дипломат назвав українцям три напрямки, на яких вони можуть розраховувати на допомогу Ізраїлю

Ізраїль продовжить надавати допомогу Україні і докладатиме максимум зусиль, щоб зберегти дружні стосунки з нашою країною. Про це сказав в інтерв’ю «Главкому» посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Він розповів про завдання, які мають бути виконані для цього.

«Перше – продовження гуманітарної допомоги чи, скоріше, розширення у найбільш затребуваних секторах з погляду України», – сказав Бродський.

За його словами, Ізраїль братиме участь у повоєнній відбудові України. Бродський назвав три напрямки, на яких українці можуть розраховувати на допомогу Ізраїлю. «І тут я бачу головним напрямом охорону здоров'я, а також сільське господарство та безпеку. Це традиційні теми, в яких Ізраїль має величезний досвід. Для України дуже важливо, щоб ми ним поділилися після закінчення війни та брали активну участь у відбудові України», – зазначив Бродський.

Посол підкреслив, що Ізраїль докладатиме зусилля для збереження добрих та дружніх відносин між Ізраїлем та Україною, попри всю критику, яка звучить на адресу Ізраїлю. «Можливо, не всі очікування з боку України щодо Ізраїлю ми змогли виправдати. Але можу запевнити ваших читачів, що ми робимо максимум. І мені дуже важливо, як послу, зберегти ці стосунки. Це важливо не лише для Ізраїлю, а й Україні», – сказав посол.

Бродський також висловив сподівання, що війна в Україні завершиться скоро. «У цьому інтерес і України, і всього світу та Ізраїлю. Ця війна впливає на весь світ, Ізраїль, а також на ціни на продовольство та енергію. Вона впливає на тих, хто має в Україні родичів чи друзів, за яких дуже переживають ізраїльтяни. І тому дуже важливо, щоб ця війна завершилася якнайшвидше», – зазначив посол Ізраїлю в Україні.

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Теги: Ізраїль Михайло Бродський посол Україна війна росія

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