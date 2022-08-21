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Визнання Росії спонсоркою тероризму. Дипломат прояснив позицію Ізраїлю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Визнання Росії спонсоркою тероризму. Дипломат прояснив позицію Ізраїлю
Україна закликають світ офіційно віднести Росію до країн, які підтримують тероризм
фото з відкритих джерел

«Ми повинні враховувати, перш за все, життєво важливі інтереси Ізраїлю»

У питанні визнання Росії державою-спонсоркою тероризму Ізраїль повинен передусім дбати про власні інтереси та про безпеку громадян. Таку думкув інтерв’ю «Главкому» висловив посол Ізраїлю Михайло Бродський.

«Із Росією ми маємо особливі та непрості стосунки, і ми повинні враховувати, перш за все, життєво важливі інтереси Ізраїлю. Це питання, які стосуються безпеки ізраїльтян. А в цих питаннях жодних зайвих неправильних кроків не можна допускати», – пояснив дипломат.

Михайло Бродський також розповів про важливість партнерських відносин Ізраїлю та США.

«Безумовно, США – наш головний союзник і для нас дуже важливі близькі партнерські відносини зі Сполученими Штатами. У нас є договір про безпеку зі США, спільні розробки озброєнь. Той самий «Залізний Купол» був розроблений спільно Ізраїлем і США, і «Стріла» та багато інших. Тому роль США на Близькому Сході є дуже важливою. З іншого боку, Ізраїль сьогодні це самодостатня держава, яка забезпечує себе економічно і в плані безпеки, і яка може постояти за себе без сторонньої допомоги. Звичайно, важливо мати такого союзника. Нам важливі союзники у різних частинах світу. Але Ізраїль сьогодні це сильна, самодостатня країна, яка може себе захистити», – сказав посол.

Нагадаємо, раніше посол пояснив, за кого вболіває Ізраїль у війні в Україні.

Також Державний департамент США побоюється включення Росії до списку країн-спонсорів тероризму, оскільки це може поставити під загрозу угоду щодо розблокування українських чорноморських портів.

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Теги: Ізраїль США росія тероризм посол Михайло Бродський

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