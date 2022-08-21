Визнання Росії спонсоркою тероризму. Дипломат прояснив позицію Ізраїлю

«Ми повинні враховувати, перш за все, життєво важливі інтереси Ізраїлю»

У питанні визнання Росії державою-спонсоркою тероризму Ізраїль повинен передусім дбати про власні інтереси та про безпеку громадян. Таку думкув інтерв’ю «Главкому» висловив посол Ізраїлю Михайло Бродський.

«Із Росією ми маємо особливі та непрості стосунки, і ми повинні враховувати, перш за все, життєво важливі інтереси Ізраїлю. Це питання, які стосуються безпеки ізраїльтян. А в цих питаннях жодних зайвих неправильних кроків не можна допускати», – пояснив дипломат.

Михайло Бродський також розповів про важливість партнерських відносин Ізраїлю та США.

«Безумовно, США – наш головний союзник і для нас дуже важливі близькі партнерські відносини зі Сполученими Штатами. У нас є договір про безпеку зі США, спільні розробки озброєнь. Той самий «Залізний Купол» був розроблений спільно Ізраїлем і США, і «Стріла» та багато інших. Тому роль США на Близькому Сході є дуже важливою. З іншого боку, Ізраїль сьогодні це самодостатня держава, яка забезпечує себе економічно і в плані безпеки, і яка може постояти за себе без сторонньої допомоги. Звичайно, важливо мати такого союзника. Нам важливі союзники у різних частинах світу. Але Ізраїль сьогодні це сильна, самодостатня країна, яка може себе захистити», – сказав посол.

Нагадаємо, раніше посол пояснив, за кого вболіває Ізраїль у війні в Україні.

Також Державний департамент США побоюється включення Росії до списку країн-спонсорів тероризму, оскільки це може поставити під загрозу угоду щодо розблокування українських чорноморських портів.