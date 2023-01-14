Яким способом РФ досягатиме цілей в Україні: заява представника Росії в ООН

Росія не відмовляється від своїх цілей в Україні

Росія готова будь-якими способами досягти своїх цілей у війні проти України

Росія «готова досягти цілей» у розв'язаній війні проти України під час переговорів. Таку заяву зробив постпред Росії в ООН Василь Небензя під час засідання.

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За його словами, Москва готова до досягнення цілей у ході переговорів або військових дій.

«Якщо цього результату можна буде досягти за допомогою переговорів, то ми до такого сценарію готові. Якщо ж ні, то всі поставлені завдання будуть досягнуті військовими засобами», – вважає Небензя.

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Він відкинув мирний план президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 13 січня, Рада безпеки ООН розглядає ситуацію в Україні, пов’язану з російською війною. Засідання відбувається за ініціативи західних партнерів України та в координації з нею.

Нагадаємо, постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь заявив, що постачання зброї в Україну лише посилює конфлікт і може призвести до ще більшої конфронтації.

Відзначимо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк описав три складові задля позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН та її виключення зі складу цього органу. Подоляк нагадав, що Росія постійно зловживає своїм правом вето в Радбезі ООН та використовує орган для просування своєї пропаганди.

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