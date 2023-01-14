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Засідання Радбезу ООН: Китай виступив проти постачання зброї в Україну

Юрій Лящук
glavcom.ua
Засідання Радбезу ООН: Китай виступив проти постачання зброї в Україну
Китай переконаний, що конфлікт між сторонами стає все складніше врегулювати
фото з відкритих джерел

Дипломат закликав країни, які мають великий вплив на поточну ситуацію, сприяти налагодженню діалогу між Росією та Україною

Постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь заявив, що постачання зброї в Україну лише посилює конфлікт і може призвести до ще більшої конфронтації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

Дипломат закликав країни, які мають великий вплив на поточну ситуацію, сприяти налагодженню діалогу між Росією та Україною.

«Посилення санкцій або постачання озброєнь загрожують тим, що ситуацію все складніше врегулювати, а також можуть призвести до посилення конфронтації», – заявив Чжан Цзюнь.

Нагадаємо, 13 січня, Рада безпеки ООН розглядає ситуацію в Україні, пов’язану з російською війною. Засідання відбувається за ініціативи західних партнерів України та в координації з нею.

Відзначимо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк описав три складові задля позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН та її виключення зі складу цього органу.  Подоляк нагадав, що Росія постійно зловживає своїм правом вето в Радбезі ООН та використовує орган для просування своєї пропаганди.

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Теги: росія зброя ООН війна Китай Україна допомога ЗСУ

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