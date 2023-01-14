Засідання Радбезу ООН: Китай виступив проти постачання зброї в Україну

Китай переконаний, що конфлікт між сторонами стає все складніше врегулювати

Дипломат закликав країни, які мають великий вплив на поточну ситуацію, сприяти налагодженню діалогу між Росією та Україною

Постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь заявив, що постачання зброї в Україну лише посилює конфлікт і може призвести до ще більшої конфронтації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

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Дипломат закликав країни, які мають великий вплив на поточну ситуацію, сприяти налагодженню діалогу між Росією та Україною.

«Посилення санкцій або постачання озброєнь загрожують тим, що ситуацію все складніше врегулювати, а також можуть призвести до посилення конфронтації», – заявив Чжан Цзюнь.

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Нагадаємо, 13 січня, Рада безпеки ООН розглядає ситуацію в Україні, пов’язану з російською війною. Засідання відбувається за ініціативи західних партнерів України та в координації з нею.

Відзначимо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк описав три складові задля позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН та її виключення зі складу цього органу. Подоляк нагадав, що Росія постійно зловживає своїм правом вето в Радбезі ООН та використовує орган для просування своєї пропаганди.