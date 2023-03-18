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В Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога
Повідомлення про тривогу лунають у всіх регіонах України
фото з відкритих джерел

Є загроза ракетного удару по Україні

У суботу, 18 березня, близько 9 години ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Сирени про тривогу увімкнулися у всіх регіонах України.

В Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога фото 1

Моніторингові телеграм-канали повідомляють про виліт ворожого МіГ-31К. Є загроза ракетного удару.

Раніше ЗСУ попередили, що сьогодні є небезпека ракетного удару по Україні.

Нагадаємо, у ніч на 18 березня в Україні тривала масштабна тривога. Російські окупанти влаштували чергову атаку дронами по Україні. 

Вибухи пролунали у чотирьох областях. Зокрема, на Дніропетрощині є влучання двох БПЛА в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську

Під час тривоги було збито 11 з 16 випущених дронів Shahed.

Крім того, вночі 18 березня російські війська обстріляли Запоріжжя ракетами С-300.  Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи. За даними секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування.

Теги: ракета тривога Україна війна окупанти

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