В Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога
Є загроза ракетного удару по Україні
У суботу, 18 березня, близько 9 години ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Сирени про тривогу увімкнулися у всіх регіонах України.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють про виліт ворожого МіГ-31К. Є загроза ракетного удару.
Раніше ЗСУ попередили, що сьогодні є небезпека ракетного удару по Україні.
Нагадаємо, у ніч на 18 березня в Україні тривала масштабна тривога. Російські окупанти влаштували чергову атаку дронами по Україні.
Вибухи пролунали у чотирьох областях. Зокрема, на Дніропетрощині є влучання двох БПЛА в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.
Під час тривоги було збито 11 з 16 випущених дронів Shahed.
Крім того, вночі 18 березня російські війська обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи. За даними секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування.
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