Битимуть по центрах ухвалення рішень? Повітряні сили назвали ймовірні цілі ракетних атак

Росія не полишає спроб атакувати український енергетичний сектор

Пріоритетними цілями російських загарбників є урядові будівлі, будівлі Збройних Сил і Міністерства оборони, а також транспортна інфраструктура, гідротехнічні та очисні споруди. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «24 канал».

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«Можуть все, що завгодно обстрілювати. У них є пріоритетні цілі – урядові будівлі, будівлі Збройних Сил і Міністерства оборони. Тобто, як вони там називають їх, «центри прінятія рішеній». Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу», – сказав Ігнат.

Ігнат наголосив, що урядові будівлі – це не лише столиця і нагадав про удари по Харківській та Миколаївській ОДА.

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Водночас Росія не полишає спроб атакувати український енергетичний сектор.

«Тому очікувати від них можна будь-чого. Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій з безпеки», – додав Ігнат.

Раніше розвідка спрогнозувала, як часто РФ зможе завдавати ракетних ударів по Україні.

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