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Битимуть по центрах ухвалення рішень? Повітряні сили назвали ймовірні цілі ракетних атак

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Битимуть по центрах ухвалення рішень? Повітряні сили назвали ймовірні цілі ракетних атак
фото ілюстративне

Росія не полишає спроб атакувати український енергетичний сектор

Пріоритетними цілями російських загарбників є урядові будівлі, будівлі Збройних Сил і Міністерства оборони, а також транспортна інфраструктура, гідротехнічні та очисні споруди. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «24 канал».

«Можуть все, що завгодно обстрілювати. У них є пріоритетні цілі – урядові будівлі, будівлі Збройних Сил і Міністерства оборони. Тобто, як вони там називають їх, «центри прінятія рішеній». Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу», – сказав Ігнат.

Ігнат наголосив, що урядові будівлі – це не лише столиця і нагадав про удари по Харківській та Миколаївській ОДА.

Водночас Росія не полишає спроб атакувати український енергетичний сектор.

«Тому очікувати від них можна будь-чого. Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій з безпеки», – додав Ігнат.

Раніше розвідка спрогнозувала, як часто РФ зможе завдавати ракетних ударів по Україні.

ЗСУ пояснили, які російські ракети Україна не може знешкодити.

Також Братчук повідомив, скільки ракетоносіїв РФ сьогодні у Чорному морі.

Теги: росія окупанти війна Україна ракета

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