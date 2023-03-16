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«Транспортний безвіз» із ЄС, США готують Україну до наступу. Головне за 16 березня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Транспортний безвіз» із ЄС, США готують Україну до наступу. Головне за 16 березня
фото: з відкритих джерел

Підписання транспортної угоди у червні 2022 року кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилась на 53%, а сама ж кількість перетинів – на 43%. 

Україна на рік продовжила «транспортний безвіз» із Євросоюзом,Наступ окупантів сповільнився, ЗСУ можуть відновити ініціативу, Дуда оголосив передачу Україні винищувачів найближчими днями,Священник Московського патріархату на Закарпатті отримав підозру. Ці та інші події 16 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Україна на рік продовжила «транспортний безвіз» із Євросоюзом

Європейськиї Союз та Україна продовжили ще на рік дію «транспортного безвізу». Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

США готують Україну до контрнаступу: Politico розкрило деталі

Сполучені Штати Америки зараз зосереджені на допомозі Україні щодо підготовки до весняного контрнаступу ЗСУ, який, ймовірно, може початися вже у травні. Про це повідомляє Politico.

Наступ окупантів сповільнився, ЗСУ можуть відновити ініціативу

Темпи російського наступу в Україні сповільнилися порівняно з попередніми тижнями, а сили ПВК «Вагнер», які намагаються захопити місто Бахмут у Донецькій області, близькі до кульмінації, тобто ослаблення атакуючих можливостей. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Порятунок Росії. Чому Сі Цзіньпін поспішає зустрітися з Путіним

На другому році україно-російської війни Китай все наполегливіше заявляє про бажання також щось у ній вирішувати. Глава КНР Сі Цзіньпін вирішив, що країні не варто ховатися за розпливчастою позицією «мир в усьому світі» та у річницю повномасштабної війни в Україні оприлюднив свій мирний план вирішення конфлікту. Хай ці 12 пунктів і містять мало конкретики та викликали здебільшого здивування у дипломатичних колах, але для Пекіна головним було зайти на цей майданчик.

Дуда оголосив передачу Україні винищувачів найближчими днями

Перші чотири винищувачі МіГ-29 прибудуть з Польщі в Україну найближчими днями. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній із чеським колегою Петром Павелом пресконференції у Варшаві, пише  Rzeczpospolita.

Священник Московського патріархату на Закарпатті отримав підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу стосовно настоятеля Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді, який причетний до розпалювання релігійної ненависті. У грудні минулого року він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зеленський зустрівся із прем’єром країни, яка стане адвокатом під час створення спецтрибуналу 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем. Про це він повідомив у Telegram .Глава держави подякував Латвії за потужну політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України

Нагадаємо, триває 386-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність ракетних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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