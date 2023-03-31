Прем’єр Словенії заговорив українською в Бучі (відео)

Голоб засудив російську агресію та висловив підтримку Україні

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб під час візиту до Бучі з нагоди річниці звільнення міста від російських окупантів заговорив українською мовою.

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Голоб засудив російську агресію та висловив підтримку Україні. Звертаючись до президента Володимира Зеленського та українців він наголосив, що нелегко знаходитись в місті, оскільки «одна справа слухати про те, що тут сталось, інша справа бути тут і відчувати це».

«Ця війна неспровокована і непотрібна, це нам усім нав'язали, але тепер вона з'єднала нас, сьогодні всі ми українці. Ваш прапор – тепер і наш прапор. У Словенії ми розвішуємо його перед усіма державними установами, також перед моїм кабінетом. Дозвольте мені згадати, що сьогодні ми пов'язані, як ніколи. Разом з вами і ми козацького роду. Разом з нами знову «запануєте у своїй сторонці». Слава Україні», – сказав Голоб.

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Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, у річницю звільнення Бучі (Київська область) від російських загарбників президент України Володимир Зеленський узяв участь у вшануванні пам’яті жителів міста, убитих під час російської окупації. Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих у Бучі.

Разом із главою Української держави пам’ять загиблих ушанували: президент Республіки Молдова Мая Санду, прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, а також Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Ппрем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.