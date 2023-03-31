Відбудова України та формула миру. Зеленський зустрівся з прем’єрами Словенії та Словаччини

Україна та Словенія підписали спільну декларацію, що сприятиме посиленню співпраці між двома країнами

Президент України Володимир Зеленський сьогодні окремо зустрівся із прем’єр-міністрами Словенії Робертом Голобом та Словаччини Едуардом Хегером, які прибули до нашої країни з візитом. Про це повідомляє Офіс президента.

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Зеленський окремо наголосив на важливості нещодавнього рішення уряду Словенії щодо виділення нового пакету військової допомоги Україні, що сприятиме пришвидшенню звільнення українських земель від загарбників. У цьому контексті президент поінформував прем’єр-міністра Словенії про розвиток ситуації на фронті й наголосив, що продовження дієвої та активної оборонної підтримки України з боку всіх партнерів і союзників сьогодні є як ніколи важливим.

Глава держави відзначив готовність Словенії долучитися до подальших консолідованих кроків щодо імплементації української формули миру, спрямованої на досягнення сталого та справедливого миру в нашій країні.

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Було предметно обговорено питання взаємодії між сторонами щодо відновлення та відбудови на звільнених територіях, яка вже розвивається в конкретних напрямах, зокрема в Житомирській та Харківській областях.

Вітаючи очільника словацького уряду в Києві, глава держави наголосив, що в Україні йому завжди раді.

«Від імені нашого народу дякую за підтримку, яку ви, ваш уряд та президент Словаччини, а також звичайні люди надавали Україні впродовж такого складного та сповненого викликів року», – зазначив Зеленський.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Едуард Хегер предметно обговорили питання протидії збройній агресії Росії проти України та подальшої взаємодії Києва й Братислави як на двосторонньому рівні, так і на міжнародних майданчиках. Президент України подякував за нещодавній вагомий пакет безпекової підтримки з боку Словаччини, який містив літаки МіГ-29 та засоби протиповітряної оборони.

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Окрему увагу під час зустрічі було приділено реалізації української ініціативи щодо формули миру. Глава держави зазначив, що Україна працює з широким колом партнерів з метою підготовки глобального саміту миру. Було відзначено важливість повної підтримки з боку Словаччини формули миру президента України та готовності долучитися до її реалізації.

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Володимир Зеленський і Едуард Хегер обмінялися думками щодо актуальних питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Співрозмовники торкнулися питання залучення Словаччини до відновлення та відбудови України. Володимир Зеленський зазначив, що нагальним викликом для нашої країни є якнайшвидше відновлення соціальної інфраструктури на деокупованих територіях.

У межах зустрічі президент України та прем’єр-міністр Республіки Словенія підписали спільну декларацію, що сприятиме посиленню співпраці між двома країнами.

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, у річницю звільнення Бучі (Київська область) від російських загарбників президент України Володимир Зеленський узяв участь у вшануванні пам’яті жителів міста, убитих під час російської окупації. Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих у Бучі.

Разом із главою Української держави пам’ять загиблих ушанували: президент Республіки Молдова Мая Санду, прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, а також Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Ппрем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.