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Прем'єрка Фінляндії подала у відставку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прем'єрка Фінляндії подала у відставку
Соціал-демократична партія Санни Марін за підсумками парламентських виборів посіла третє місце
фото з відкритих джерел

Члени чинного кабінету міністрів продовжать виконувати обов’язки до формування нового складу уряду

Прем’єр-міністрерка Фінляндії Санна Марін у четвер подала президентові прохання про відставку уряду після поразки її Соціал-демократичної партії на парламентських виборах. Про це повідомляється на сторінці фінського уряду у Twitter.

«Прем’єр-міністр Санна Марін подала прохання свого уряду про відставку президенту Саулі Нііністьо. Президент Республіки прийняв відставку та попросив уряд продовжувати виконувати обов’язки до призначення нового уряду», – йдеться у дописі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що члени чинного кабінету міністрів продовжать виконувати обов’язки до формування нового складу уряду. Коаліція в парламенті розпочне обговорення цього питання наступного тижня.

Соціал-демократична партія Санни Марін за підсумками парламентських виборів посіла третє місце. Перше місце виборола консервативна «Національна коаліція», друге – націоналістична партія «Істинні фіни».

У 2019 році 34-річна Марін стала наймолодшим головою уряду у світі. На роки її прем’єрства припала пандемія Covid-19, початок повномасштабної війни в Україні та рішення про вступ країни в НАТО. Уряд Санни Марін критикували за збільшення видатків, а її саму – за вечірки. Попри це рейтинг політика залишається високим.

Зазначимо, що прем’єрка підтримує Україну в війні і нещодавно відвідала Київ.

Нагадаємо, 4 квітня, Фінляндія офіційно стала членом оборонного Північноатлантичного альянсу.

Вступ Фінляндії у НАТО ознаменує кінець епохи нейтралітету країни, яка була позаблоковою державою від здобуття незалежності у 1917 році та зазнала збройної агресії СРСР на початку Другої світової війни.

Теги: Фінляндія відставка уряд

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