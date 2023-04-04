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Відбувся обмін документами: Фінляндія офіційно стала повноправним членом НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відбувся обмін документами: Фінляндія офіційно стала повноправним членом НАТО
У вівторок у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться урочиста церемонія підняття прапору Фінляндії поруч з прапорами інших країн-членів
фото з відкритих джерел

Під час формальної процедури у Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг передав запрошення про вступ від всіх країн-членів НАТО главі МЗС Фінляндії

Сьогодні, 4 квітня, Фінляндія офіційно стала членом оборонного Північноатлантичного альянсу. Прапор країни буде піднятий біля штаб-квартири НАТО. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на церемонії обміну документів між Фінляндією і Альянсом.

Під час формальної процедури у Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг передав запрошення про вступ від всіх країн-членів НАТО главі МЗС Фінляндії. Той у свою чергу передав ратифікаційні документи Блінкену, який, прийнявши їх, оголосив, що Фінляндія офіційно стала членом НАТО.

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У вівторок у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться урочиста церемонія підняття прапору Фінляндії поруч з прапорами інших країн-членів.

Вступ Фінляндії у НАТО ознаменує кінець епохи нейтралітету країни, яка була позаблоковою державою від здобуття незалежності у 1917 році та зазнала збройної агресії СРСР на початку Другої світової війни.

Нагадаємо, на тлі повномасштабної війни Росії в Україні, Швеція та Фінляндія 18 травня 2022 року вручили генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу заявки на вступ країн до Альянсу.  1 березня парламент Фінляндії схвалив вступ країни до НАТО.

Теги: Швеція прапор Фінляндія документи Єнс Столтенберг парламент Ентоні Блінкен НАТО

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