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Танці напідпитку. Прем’єрка Фінляндії потрапила у скандал (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Танці напідпитку. Прем’єрка Фінляндії потрапила у скандал (відео)
З прем’єркою на вечірці відпочивали близько 20 осіб
фото з відкритих джерел

Фінський депутат закликав Санні Марін пройти тест на наркотики

У мережу потрапило відео, як прем’єр-міністерка Фінляндії Санні Марін «відривається» на вечірці з друзями. Жінці довелось виправдовуватись та запевняти громадськість в тому, що вона не вживала наркотики. Про це повідомляє фінське видання Iltalehti.

Марін заперечила, що на оприлюднених відео була під впливом наркотиків, і сказала, що їй нема чого приховувати.

«Я танцювала, співала, святкувала, займалася законними речами… Я не вживала наркотики, крім алкоголю нічого не вживала», – сказала Марін.

Прем’єрка наголосила, що це приватні відео і вона не думала, що вони потраплять у відкритий доступ. – «Я знала, що мене знімають, але вірила, що оскільки відео приватні, їх знімали в закритому просторі, то їх не опублікують».

Відомо, що на оприлюднених відео прем’єр-міністр була на вечірці з кількома фінськими публічними людьми, включаючи депутата Ілмарі Нурмінена та ведучого Тінні Вікстрьома. На кадрах, що просочилися в мережу, видно, як Марін весело танцює з кількома друзями, а на задньому плані чути, як люди кричать про кокаїн. 

Вечірка відбулась кілька тижнів тому. За словами Марін, святкування спочатку було у двох приватних квартирах, а потім гуляння продовжились у двох барах. Всього з прем’єр-міністром відпочивали близько 20 осіб, до групи входили її друзі, але також невідомі їй люди.

Відео викликали неоднозначну реакцію в інтернеті. Фінський депутат Мікко Кярня від Центристської партії, що перебуває у коаліції з Марін, закликав прем’єр-міністра пройти тест на наркотики та оприлюднити результати.

До слова, 26 травня прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін відвідала зруйновані рашистами міста Ірпінь та Бучу на Київщині.

Теги: Фінляндія скандал

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