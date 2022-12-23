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Прем'єрка Італії планує відвідати Україну

Альона Боженко
glavcom.ua
Прем'єрка Італії планує відвідати Україну
Прем’єрка Італії хоче поїхати в Україну в наступному році
фото із відкритих джерел

Глава уряду Італії анонсувала телефонну розмову із Зеленським

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловила бажання здійснити візит до України, який може відбутися на початку 2023 року. Про це повідомляє телеканал Rai.

«Я хотіла б здійснити цю поїздку (до Києва) в перші місяці наступного року», – сказала Мелоні у відповідь на питання про візит до української столиці.

Також глава уряду Італії анонсувала телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським найближчим часом.

«Мені потрібно почути Зеленського, наші дипломатичні представництва на зв’язку, щоб дзвінок відбувся до Різдва», – сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Італія тимчасово заморозила відправлення чергового, шостого пакету військової допомоги Києву. 

Також президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна очікує отримати від Італії пріоритетне озброєння: системи протиповітряної оборони, зокрема комплекси Samp-T.

Теги: міністр Італія Володимир Зеленський Україна президент

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