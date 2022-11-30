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Італія розгляне націоналізацію заводу «Лукойла»

glavcom.ua
Італія розгляне націоналізацію заводу «Лукойла»
У разі націоналізації підприємство зможе закуповувати нафту в інших постачальників
фото ілюстративне

Пропозицію націоналізації нафтопереробного завод уряд Італії обговорить 1 грудня

Уряд Італії опрацьовує питання про націоналізацію нафтопереробного заводу ISAB, що належить російській нафтовій компанії «Лукойл», на острові Сицилія. Засідання, на якому планується обговорити цю пропозицію, відбудеться у четвер, 1 грудня. Про це повідомляє La Repubblica з посиланням на джерела.

Відомо, що на такий крок італійська влада має намір піти у зв'язку з набуттям чинності нових санкцій ЄС проти росії, згідно з якими з 5 грудня діятиме ембарго на імпорт російської нафти. Завод «Лукойл» на Сицилії здійснює переробку нафти Urals.

Зазначається, що уряд країни визнав втручання держави єдиним можливим рішенням для порятунку підприємства. Уточнюється, що на заводі працює понад 10 тис. співробітників. Видання зазначає, що в разі націоналізації підприємство зможе закуповувати нафту в інших постачальників.

Раніше повідомлялося, що США можуть арештувати літак російського «Лукойлу» вартістю $45 млн.

«Лукойл» є другою за величиною нафтовою компанією в РФ. Нагадаємо, найбільша в Росії приватна нафтова компанія «Лукойл» виступила за якнайшвидше припинення збройного конфлікту, який Росія розв'язала в Україні. Це випливає зі звернення Ради директорів до акціонерів, співробітників і клієнтів компанії.

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Теги: росія окупанти війна Італія Україна

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