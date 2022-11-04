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Італія несподівано призупинила передачу військової допомоги Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Італія несподівано призупинила передачу військової допомоги Україні
Італія узгоджує свої дії з НАТО
фото з відкритих джерел

Йдеться про самохідні артилерійські установки та зенітно-ракетні комплекси

Італія тимчасово заморозила відправлення чергового, шостого пакету військової допомоги Києву, «але підтримка залишається». Про це із посиланням на урядові джерела повідомила газета Il Messaggero.

Причиною затримок у постачанні зброї вказують процедуру узгодження пакету з НАТО.

«Лише тоді ми зрозуміємо, що потрібне Києву і які озброєння ми можемо поставити», – повідомили джерела в уряді Італії.

Попередній пакет допомоги був узгоджений ще за часів прем'єрства Маріо Драгі.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує отримати від Італії пріоритетне озброєння: системи протиповітряної оборони, зокрема комплекси Samp-T.

Нагадаємо, 22 жовтня Італія офіційно отримала нового прем’єр-міністра.

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

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Теги: допомога ЗСУ зброя Україна Італія війна

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