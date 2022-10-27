Зеленський повідомив, якої допомоги Україна чекає від Італі

Зеленський: «Італія разом із Францією та Німеччиною виробляє комплекс Samp-T. І ми їх потребуємо»

Україна очікує отримати від Італії пріоритетне озброєння: системи протиповітряної оборони, зокрема комплекси Samp-T. Про це заявив президент Володимира Зеленського в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

«Ми хочемо, щоб наші люди повернулися додому з-за кордону, щоб їхні діти могли піти до школи, університету тощо. Але без безпеки, без ППО ми не можемо це забезпечити. Дуже небагато країн виробляють ППО –не тільки мають, але й виробляють. Італія разом із Францією та Німеччиною виробляє комплекс Samp-T. І ми їх потребуємо», – сказав президент.

За словами Зеленського, він уже проінформував італійський уряд про такі потреби. Крім того, український лідер розповів, що під час нещодавньої розмови із новообраним прем'єром Італії Джорджою Мелоні він висловив сподівання на продовження двосторонніх міцних відносин. «Ми побудували дуже сильні, міцні відносини. І я не хочу їх зруйнувати. І я сказав це Джорджі, вона відповіла: «Так, звичайно. Я дійсно підтримую вас і хочу мати стосунки на такому ж високому рівні, як був. І теж не хочу їх руйнувати», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив на закритій зустрічі з парламентською фракцією своєї партії «Вперед, Італіє», що президент України Володимир Зеленський підштовхнув президента Росії Володимира Путіна до «нескінченної війни».