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В Італії загадково зникла підсанкційна яхта російського олігарха – The Guardian

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Італії загадково зникла підсанкційна яхта російського олігарха – The Guardian
фото: theguardian.com

Судно вартістю від 700 тис. до 1 млн євро було пришвартовано в порту Ольбії

Із порту Сардинії загадковим чином зникла розкішна 22-метрова яхта, що належить російському олігарху Дмитру Мазепіну. Про це повідомляє The Guardian.

Судно вартістю від 700 тис. до 1 млн євро було пришвартовано в порту Ольбії та заарештовано у березні, коли Дмитра Мазепіна було включено до європейського санкційного списку через російське вторгнення в Україну.

Яхта залишалася у порту до червня, проте зникла за кілька годин до того, як офіційно підтверджено, що вона належить олігарху. «Мазепін знав, що він був у списку, але зумів максимально використати час, протягом якого ми працювали, щоб встановити, що човен належить йому, оскільки нам потрібно було розслідувати ланцюжок володіння» - розповіло джерело у відділі фінансової поліції Сардинії.

Як зазначаєтья, правоохоронці перебували у процесі підтвердження права власності судна, коли воно зникло.

Як з'ясувала поліція, Мазепін найняв іноземну компанію, яка, у свою чергу, зайнялася перевезенням яхти з Італії. За даними розслідування, після зникнення яхта зробила зупинку в маленькому порту Бісерта в Тунісі, але її місцезнаходження невідоме.

У поліції також зазначили, що через незаконне виведення яхти Мазепін і компанія, яка брала участь у перевезенні судна, будуть оштрафовані на суму до 500 тис. євро.

Як раніше повідомлялося, у Барселоні правоохоронці затримали яхту російського підсанкційного олігарха.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Італії затонула яхта російського олігарха Геннадія Айвазяна. Дорогоцінне судно олігарха пішло на дно в Середземному морі.

Теги: росія олігархи Італія санкції розслідування Порту поліція

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В Італії загадково зникла підсанкційна яхта російського олігарха – The Guardian
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