80-річний Теодоро Обіанг Нгема Мбасого 43 роки очолює Екваторіальну Гвінею

Президент, який найдовше перебуває на посаді, балотується для переобрання, щоб продовжити своє 43-річне правління в Екваторіальній Гвінеї. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ідеться про 80-річного Теодоро Обіанг Нгема Мбасого, який 43 роки очолював режим, позначений імовірними тортурами та зникненнями громадян. В країні, багатій на нафту, члени його сім’ї займають ключові посади.

Деякі опозиційні кандидати балотуються, але мало хто очікує на їх перемогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у неділю, 20 листопада, в Казахстані відкрилися виборчі дільниці та розпочалося голосування за кандидатів у президенти країни.