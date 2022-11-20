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Президент, який перебуває на посаді найдовше в світі, балотується знову

Надія Карбунар
glavcom.ua
Президент, який перебуває на посаді найдовше в світі, балотується знову
Теодоро Обіанг Нгема Мбасого балотується на пост президента вшосте
фото з відкритих джерел

80-річний Теодоро Обіанг Нгема Мбасого 43 роки очолює Екваторіальну Гвінею

Президент, який найдовше перебуває на посаді, балотується для переобрання, щоб продовжити своє 43-річне правління в Екваторіальній Гвінеї. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Президент, який перебуває на посаді найдовше в світі, балотується знову фото 1

Ідеться про 80-річного Теодоро Обіанг Нгема Мбасого, який 43 роки очолював режим, позначений імовірними тортурами та зникненнями громадян. В країні, багатій на нафту, члени його сім’ї займають ключові посади.

Деякі опозиційні кандидати балотуються, але мало хто очікує на їх перемогу.

Нагадаємо, у неділю, 20 листопада, в Казахстані відкрилися виборчі дільниці та розпочалося голосування за кандидатів у президенти країни.

Теги: вибори президент диктатор

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