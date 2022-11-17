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Скандал в НОК: Беленюк вимагає перенести вибори голови

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скандал в НОК: Беленюк вимагає перенести вибори голови
Рішення були прийняті у розріз зі статутом
фото з відкритих джерел

З'явилась необхідність проведення перевірки легітимності делегування 40 фізичних осіб, які збираються взяти участь у голосуванні

Парламентський комітет з питань молоді і спорту звернувся до Державного бюро розслідувань, а також членів виконкому НОК із заявою щодо легітимності делегування 40 фізичних осіб, які збираються взяти участь у голосуванні сьогодні, 17 листопада, на звітно-виборній Генеральній асамблеї НОК України. Жан Беленюк в інтерв'ю «Главком» пояснив, які наслідки для виборів голови НОК може мати рішення парламентського комітету.

«Якщо виконком допустить цих 40 осiб до виборiв до складу НОК та безпосередньо виборiв президента НОК, то це створить пiдстави для оскаржень вiдповiдних рiшень Асамблеï.

Саме тому члени парламентського комiтету вирiшили звернутися до ДБР та НОК, щоб дати можливiсть людям, якi приймали рiшення у розрiз зi статутом, зрозумiти свою помилку та виправити ïï пiд час засiдання виконкому. Станом на зараз така можливiсть ще наявна.

Ми бачимо два варіанти розвитку подій. Перше – це усунення цих 40 осіб від виборів до складу НОК i проведення чесних та демократичних виборів. Другий варіант – скасування членами виконкому власного рішення про проведення Асамблеї 17 листопада (або це може бути зроблено в судовому порядку) та його перенесення на іншу дату, з розслідуванням щодо перевищення своїх повноважень відповідальними особами НОК.

Ми зараз отримуємо десятки дзвінків від спортсменів та функціонерів з усіх регіонів, які обурені цими обставинами. І вони готові до рішучих дій у разі, якщо таку ганебну практику будуть намагатися втілювати», – сказав Беленюк.

Відзначимо, що станом на 12:00 більшість членів Виконкому НОК з голосу висловились про те, що в умовах ракетних обстрілів, відсутності покриття, інтернету та електроенергії взагалі, значна кількість людей не мають можливості взяти участь у роботі Генеральної асамблеї та віддати свій голос, проте на моменті, коли мало відбутись голосування щодо цього питання, організатори просто вимкнули Zoom і питання не проголосовано.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 листопада, якраз напередодні голосування, вибори у буквальному сенсі опинилися під загрозою зриву. Парламентський комітет з питань молоді і спорту, де Беленюк обіймає посаду першого заступника голови, звернувся до Державного бюро розслідувань, а також членів виконкому НОК із заявою про необхідність проведення перевірки легітимності делегування 40 фізичних осіб, які збираються взяти участь у голосуванні. Народні депутати мають інформацію, що ці особи були делеговані з порушенням статуту особисто за поданням діючого президента НОК, а частина з них взагалі є діючими працівниками Мінмолодьспорту. Тобто безпосередньо підлеглими одного з претендентів на посаду.

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Теги: партія Слуга народу Жан Беленюк

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