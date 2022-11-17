Вибори у США: Республіканці отримали більшість у Палаті представників

Після перемоги Республіканської партії у Палаті представників США зміниться спікер

Республіканська партія США офіційно здобула більшість на виборах до Палати представників. Вона подолала необхідний поріг у 218 місць, повідомляє CNN.

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За підсумками проміжних виборів до Конгресу США республіканці вже отримали необхідні 218 місць для більшості у Палаті представників. Водночас у демократів залишається контроль над Сенатом.

Останній, 218-й мандат, завоював чинний конгресмен Майк Гарсія. Він переобрався у 27-му окрузі Каліфорнії. Таким чином, фінальний рахунок становить 218:211 на користь Республіканської партії.

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Наразі підрахунок голосів у низці округів ще триває, але американські ЗМІ прогнозують, що республіканці отримають від 218 до 223 місць.

Республіканська більшість у Палаті представників означатиме, що там зміниться і спікер. Найімовірніше, замість Ненсі Пелосі новим спікером стане конгресмен Кевін Маккарті.

Як відомо, проміжні вибори у Сполучених Штатах називають «референдумом щодо довіри чинному президенту», адже вони проводяться посередині президентського терміну. Конгрес має два законодавчі органи – Верхню і Нижню палати, або ж, відповідно, Сенат і Палату представників.

До виборів Сенат контролювали республіканці, тоді як Палату представників – демократи. Вибори у Палату представників проводяться від усіх 435 округів конгресу у кожному із 50 штатів США (тобто переобирається весь склад). У Верхню палату буде обрано 35 зі 100 сенаторів. Сенатори поділяються на три класи, терміни повноважень яких розподіляють таким чином, щоби раз на два роки обиралися сенатори однієї з груп. Сенатори третього класу востаннє обиралися у 2016 році та знову будуть обрані 2022 року. Переможці виборів складуть 118-й Конгрес США.

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Крім того, у 36 штатах із 50 переобирають губернаторів, а у 46 – повністю або частково законодавчі органи. Під час проміжних виборів партія чинного президента зазвичай втрачає місця у Конгресі. Інколи опозиція отримує контроль над обома палатами. Так, наприклад, відбулося у 2018 році, коли президентом був республіканець Дональд Трамп.

Зазначимо, президент США Джо Байден вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують «жахливі два роки».

До слова, раніше колишній президент Дональд Трамп офіційно розпочав передвиборчу кампанію на посаду президента у 2024 році, подавши документи до Федеральної виборчої комісії.