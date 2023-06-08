Президент Казахстану заявив про необхідність реформування Радбезу ООН

З 1 квітня Росія головує в Раді безпеки ООН

Організація об'єднаних націй залишається єдиною універсальною організацією, проте її Рада Безпеки потребує реформування. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, передають росЗМІ.

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«Ми є свідками підриву основ світового порядку, який був побудований з моменту створення Організації Об'єднаних Націй», – зазначив Токаєв.

Зазначимо, що це вже не перший такий заклик Токаєва. А з 1 квітня Росія головує в Раді безпеки ООН.

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Нагадаємо, що на офіційній сторінці Організації Об'єднаних Націй у Twitter 6 червня розмістили публікацію про День російської мови, але нічого не згадали про Каховську ГЕС, яку росіяни підірвали вночі.

Цинічна публікація ООН викликала бурхливе обурення в мережі. Українці звинувачують організацію в лицемірстві та підміні понять, адже вони написали про російську мову, але нічого не згадали про злочинні дії росіян. Долучилися й небайдужі іноземці: користувачі мережі відправляють під публікацію ООН смайли з клоунами та запитують, коли буде день «не нападати на свого сусіда та не вбивати українців».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований недостатньою реакцією таких міжнародних організацій, як ООН і Червоний Хрест на становище, в якому опинилися українці через підрив Каховської ГЕС. Багато міжнародних організацій або проігнорували запит про допомогу з боку України, або відмовили в дипломатичному формулюванні.