Окупанти підірвали Каховську ГЕС: ООН привітало з днем російської мови

Організація Об'єднаних Націй не відреагувала на техногенний теракт в Україні

На офіційній сторінці Організації Об'єднаних Націй у Twitter 6 червня розмістили публікацію про День російської мови, але нічого не згадали про Каховську ГЕС, яку росіяни підірвали вночі.

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ООН розмістили публікацію про День російської мови

«Вівторок – день російської мови. Слідкуйте за новинами ООН російською мовою», – йдеться в повідомлення.

Організація Об'єднаних Націй опублікувала твіт-привітання з Днем російської мови вже після того, як стало відомо, що окупанти підступно підірвали Каховську ГЕС в Україні. Проте ООН наразі на своїй «хвилі» – і це організація, що мала б контролювати безпеку у світі.

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Нагадаємо, що в ніч проти вівторка, 6 червня, російські загарбники підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині.

На Херсонщині розпочалася евакуація з небезпечних районів, заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він закликав мешканців зібрати речі першої необхідності та чекати автобуси для евакуації.

Окремо звернувся до жителів лівого берега. Їх закликав зробити все можливе для збереження життя, негайно залишивши небезпечні території. Через три години рівень води дістанеться критичного рівня, наголосив очільник ОВА.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.