Головна Світ Політика
search button user button menu button

Окупанти підірвали Каховську ГЕС: ООН привітало з днем російської мови

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти підірвали Каховську ГЕС: ООН привітало з днем російської мови
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Організація Об'єднаних Націй не відреагувала на техногенний теракт в Україні

На офіційній сторінці Організації Об'єднаних Націй у Twitter 6 червня розмістили публікацію про День російської мови, але нічого не згадали про Каховську ГЕС, яку росіяни підірвали вночі. 

ООН розмістили публікацію про День російської мови
ООН розмістили публікацію про День російської мови

«Вівторок – день російської мови. Слідкуйте за новинами ООН російською мовою», – йдеться в повідомлення.

Організація Об'єднаних Націй опублікувала твіт-привітання з Днем російської мови вже після того, як стало відомо, що окупанти підступно підірвали Каховську ГЕС в Україні. Проте ООН наразі на своїй «хвилі» – і це організація, що мала б контролювати безпеку у світі.

Нагадаємо, що в ніч проти вівторка, 6 червня, російські загарбники підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині. 

На Херсонщині розпочалася евакуація з небезпечних районів, заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він закликав мешканців зібрати речі першої необхідності та чекати автобуси для евакуації.

Окремо звернувся до жителів лівого берега. Їх закликав зробити все можливе для збереження життя, негайно залишивши небезпечні території. Через три години рівень води дістанеться критичного рівня, наголосив очільник ОВА.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Читайте також: Удар по Каховській ГЕС. Ймовірність і наслідки
Теги: ООН росіяни Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни втратили величезну кількість техніки та живої сили
Справжні масштаби бойових втрат РФ в Україні. Пригожин підтвердив заяву Байдена
29 травня, 11:55
на Сумщину росіяни скинули понад 30 мін
Протягом минулої доби окупанти 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини: є пошкодження
10 травня, 02:19
Суд наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская»
Вартістю майже мільярд гривень: СБУ арештувала судно російського олігарха
26 травня, 12:38
Одна людина зникла безвісти, є поранені: наслідки ракетних ударів по Одещині
Одна людина зникла безвісти, є поранені: наслідки ракетних ударів по Одещині
8 травня, 09:58
У 27 регіонах РФ за 2021 рік зареєстровано понад 1% інфікованих ВІЛ жінок, що відповідає третій стадії епідемії
У Росії збільшилася захворюваність на небезпечну інфекційну хворобу
30 травня, 16:45
Росіяни отримували замовлення на авіазапчастини безпосередньо від компаній РФ
Відправляли авіазапчастини Росії: суд США заарештував двох росіян
16 травня, 21:50
Уламками дронів пошкодили будинок
Нічна атака дронів на Київ: столична влада повідомила деталі
30 травня, 09:41
Атака дронів і ракет по Київщині: постраждала дитина (фото)
Атака дронів і ракет по Київщині: постраждала дитина (фото)
2 червня, 09:00
Окупанти вчинили екоцид: підрив росіянами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС
Підрив Каховської ГЕС. Що наразі відбувається на Херсонщині (фото, відео)
Сьогодні, 08:52

Політика

Україна та Росія судитимуться у Гаазькому суді: озвучено причину
Україна та Росія судитимуться у Гаазькому суді: озвучено причину
Окупанти підірвали Каховську ГЕС: ООН привітало з днем російської мови
Окупанти підірвали Каховську ГЕС: ООН привітало з днем російської мови
США та Китай «відверто» поговорили у Пекіні – Al Jazeera
США та Китай «відверто» поговорили у Пекіні – Al Jazeera
Зеленський виступить онлайн перед парламентом Швейцарії: деталі
Зеленський виступить онлайн перед парламентом Швейцарії: деталі
Росія визнала втрату контролю над населеним пунктом під Білгородом
Росія визнала втрату контролю над населеним пунктом під Білгородом
Польща виступає за постійну присутність військ НАТО на своїй території – Моравецький
Польща виступає за постійну присутність військ НАТО на своїй території – Моравецький

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
43K
Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко
39K
Залужний із немовлям: офіцерка ЗСУ замилувала мережу зворушливим фото
27K
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
14K
Російська митниця вже звітує про катастрофу. Що ж сталося?
12K
Скандал із відбудовою Гостомеля. Інформація зникла, після того, як нею зацікавилися журналісти

Новини

Вибухи у Києві, підрив окупантами Каховської ГЕС: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години
Сьогодні, 04:12
На Київщині працює ППО (оновлено)
Сьогодні, 04:07
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту