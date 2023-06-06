Репост замість засудження росіян. ООН нарешті відреагувала на підрив ГЕС

Організація, яка покликана захищати світову безпеку, досі не відреагувала належним чином на техногенний теракт росіян

6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, проте Організація Об'єднаних Націй, яка має піклуватися про безпеку у світі, не відреагувала на це, а привітала на своїй сторінці із днем російської мови. Після величезного обурення громадськості ООН врешті-решт вирішила відреагувати на підрив ГЕС та зробила репост твіту про підрив Каховської ГЕС.

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ООН розповсюдило публікацію Міжнародного агентства з атомної енергії.

«МАГАТЕ відомо про повідомлення про пошкодження Каховської дамби в Україні. Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією; на станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки», – йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

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ООН розповсюдила пост іншої організації, проте не засудила дії росіян та не закликала їх до відповідальності. Дії міжнародної організації вже розкритикував речник МЗС України Олег Ніколенко.

МЗС відреагувало на байдужість ООН скріншот

«Російське командування російською мовою дасть наказ підірвати Каховську дамбу. Який день в ООН для святкування російської мови! ООН твітить про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за десятиліття, спричинену виключно Росією. Чого мовчати?» – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, що на офіційній сторінці Організації Об'єднаних Націй у Twitter 6 червня розмістили публікацію про День російської мови, але нічого не згадали про Каховську ГЕС, яку росіяни підірвали вночі.

Скандальний пост ООН скріншот

Цинічна публікація ООН викликала бурхливе обурення в мережі. Українці звинувачують організацію в лицемірстві та підміні понять, адже вони написали про російську мову, але нічого не згадали про злочинні дії росіян. Підключилися й небайдужі іноземці: користувачі мережі відправляють під публікацію ООН смайли з клоунами та запитують, коли буде день «не нападати на свого сусіда та не вбивати українців».

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У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.