ООН після підриву ГЕС вітає з Днем російської мови: українці реагують на скандал

Байдужість ООН до техногенного теракту в Україні викликало бурхливе обурення в мережі

ООН нічого не згадала про те, що вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС

Замість того, щоб привернути увагу світу до підриву Каховської ГЕС, Організація Об'єднаних Націй 6 червня опублікувала твіт-привітання із днем російської мови, чим викликала масове обурення українців у соціальних мережах.

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Пост ООН у Twitter скріншот

«Вівторок – день російської мови. Слідкуйте за новинами ООН російською мовою», – йдеться в повідомленні.

Організація, метою якої є підтримання міжнародної безпеки, досі жодним чином не відреагувала на російський теракт, який спричинив техногенну катастрофу в Україну. Натомість закликає людей підписатися на сторінку ООН російською мовою.

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Цинічна публікація ООН викликала бурхливе обурення в мережі. Українці звинувачують організацію в лицемірстві та підміні понять, адже вони написали про російську мову, але нічого не згадали про злочинні дії росіян. Підключилися й небайдужі іноземці: користувачі мережі відправляють під публікацію ООН смайли з клоунами та запитують, коли буде день «не нападати на свого сусіда та не вбивати українців».

Реакція користувачів мережі на пост ООН скріншот

Публікацію ООН від 6 червня прокоментував у соцмережах і голова Верховної ради України Руслан Стефанчук. Він нагадав, що носії російської мови зруйнували дамбу гідроелектростанції у Херсонській області.

«А ще сьогодні носії російської мови підірвали Каховську ГЕС. Але з огляду на позицію ООН, День російської мови важливіший за екоцид, вчинений росіянами. Як так? ООН, ти безнадійно хвора?» – написав Стефанчук.

Реакція голови Верховної ради Стефанчука на пост ООН скріншот

Поведінка ООН дозволяє росіянам відчути безкарність своїх дій. Про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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«Безкарність – це рушійна сила і основна російська зброя. Допоки ці нелюди відчувають себе безкарними, вони продовжуватимуть руйнувати цивілізований світ», – написав уповноважений.

Лубінець підкреслив, що країна-агресор впевнена в тому, що за жоден злочин не понесе покарання. Він пригадав катастрофу зі збитим літаком МН-17, закатованих українців, розстріляних на камеру полонених, вбитих та поранених дітей, розстріляні евакуаційні колони, зруйновані вщент міста, окуповану та обстріляну ЗАЕС, депортованих дітей, заміновані, а тепер ще й затоплені території України.

Лубінець такоє зауважив, що це неповний перелік злочинів, які безкарно вчинила Росія – у День російської мови, у День вишиванки, у День пам’яті та примирення, у День матері тощо.

«Росії байдуже в який день вбивати та нищити, якщо вона переконана, що за це не понесе жодного покарання! А повинна за все відповісти сповна! Росії не місце у Радбезі ООН та в ООН в цілому», – наголосив обмудсмен.

Реакція уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця на пост ООН скріншот

Зазначимо, що на момент публікації цього матеріалу у «Главкомі» минуло чотири години з того, як ООН опублікувала ганебний пост-привітання до дня російської мови. Організація досі не прокоментувала підрив окупантами Каховської ГЕС.

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Нагадаємо, що на офіційній сторінці Організації Об'єднаних Націй у Twitter 6 червня розмістили публікацію про День російської мови, але нічого не згадали про Каховську ГЕС, яку росіяни підірвали вночі.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.