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Зеленський шокований відсутністю реакції ООН і Червоного Хреста на катастрофу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський шокований відсутністю реакції ООН і Червоного Хреста на катастрофу
Зеленський зазначив, в Україні зараз відбувається екологічна та людська катастрофа
фото з відкритих джерел

За словами президента, багато міжнародних організацій проігнорували запит та відмовили в допомозі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований недостатньою реакцією таких міжнародних організацій, як ООН і Червоний Хрест на становище, в якому опинилися українці через підрив Каховської ГЕС. 

В інтерв'ю BILD очільник України відзначив, що багато міжнародних організацій або проігнорували запит про допомогу з боку України, або відмовили в дипломатичному формулюванні. 

Зеленський звернув увагу, що в Україні зараз відбувається трагедія – екологічна та людська катастрофа: коли люди з дахів своїх підтоплених будинків можуть спостерігати потопельників, що пропливають повз. 

«Люди, тварини загинули. З дахів затоплених будинків люди можуть бачити потопельників, що пропливають повз. Це можна бачити з іншого боку. Вивезти людей з окупованої частини Херсонщини дуже складно», – акцентував Зеленський. 

Президент України підкреслив, що винна в цій трагедії тільки Росія та люди, які контролювали тимчасово окупований регіон (частина Херсонської області).

«Вони бояться, що ми почнемо контрнаступ на цьому напрямку, і хочуть утруднити звільнення наших територій», – заявив український лідер.

Зазначимо, що ввечері 7 червня глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Україна звертається до ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій за допомогою в евакуації людей з Херсонської області.

Як зазначив сьогодні президент України, окупанти повністю провалили евакуацію на лівому березі Дніпра, тому багато людей стали заручниками «великої води». 

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

До слова, росіяни розраховували призупинити деокупацію захоплених територій підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Але ворог отримав протилежний ефект.

 

Теги: Володимир Зеленський червоний хрест ООН Каховська ГЕС

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