Кияни у цікавий спосіб передали красномовне послання для ООН (фото)

На автівки ООН приклеїли англомовні плакати

Українці висловили своє обурення позицією ООН щодо підриву країною-терористом Каховської ГЕС і бездіяльністю Ради Безпеки. Так, у Києві на машинах організації з’явилися красномовні плакати англійською. Відповідні фото опублікували в Twitter.

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«Вчора в Україні Росія спричинила найбільшу техногенну катастрофу за останні десятиліття. Тисячі людей залишилися без даху над головою, усі потребували допомоги. Зараз, наступного дня, на одній із київських автостоянок досі стоять «кілька» позашляховиків ООН та ВООЗ. «Кілька» білих чистих позашляховиків… Жодного вандалізму, лише висловлення позиції», – підкреслив автор.

Кияни лаконічно натякнули ООН на їх бездіяльність фото: @yo_syp / twitter

На опублікованих фото можна побачити, що невідомі активісти приклеїли плакати з надписом seless після літери U, внаслідок чого утворилось слово Useless – «безкорисні».

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Автівки ООН у столиці фото: @yo_syp / twitter

Користувачі соцмережі підтримали таке висловлення позиції невідомих активістів.

Нагадаємо, що на офіційній сторінці Організації Об'єднаних Націй у Twitter 6 червня розмістили публікацію про День російської мови, але нічого не згадали про Каховську ГЕС, яку росіяни підірвали вночі.

Цинічна публікація ООН викликала бурхливе обурення в мережі. Українці звинувачують організацію в лицемірстві та підміні понять, адже вони написали про російську мову, але нічого не згадали про злочинні дії росіян. Долучилися й небайдужі іноземці: користувачі мережі відправляють під публікацію ООН смайли з клоунами та запитують, коли буде день «не нападати на свого сусіда та не вбивати українців».

Зауважимо, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Незабаром вода дістане критичного рівня: починається евакуація з небезпечних районів.

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Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

До слова, Зеленський передбачив дії окупантів ще восени минулого року й спрогнозував невеселий сценарій для Криму, який може залишитися без води на 10-15 років, а то й назавжди: що означає підрив Каховської ГЕС.

Як відомо, росіяни вчинили екоцид. Підрив окупантами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС – підрив Каховської ГЕС: що наразі відбувається на Херсонщині (фото, відео).