Про що свідчить зустріч Путіна й Пригожина: оцінка ISW

Путін зустрічався з Пригожиним у Кремлі після заколоту

Кремль намагається показати, що контролює ситуацію після заколоту

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні проаналізував дві події, які відбулися напередодні: після невдалого заколоту ПВК «Вагнер» публічна поява начальника російського Генштабу Валерія Герасимова та визнання Кремлем факту зустрічі Володимира Путіна з Євгеном Пригожиним.

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Виступ Герасимова, пишуть експерти, підтверджує попередню оцінку ISW про те, що він, швидше за все, збереже свою офіційну посаду, оскільки зняття його з посади завдасть надто великої шкоди репутації Кремля та міноборони Росії.

Згода з вимогами Пригожина прибрати Шойгу та Герасимова, ймовірно, завдала б шкоди безпеці режиму, створивши прецедент і показавши, що опір та відкрите повстання є законними засобами досягнення бажаних цілей, пишуть аналітики.

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Рішення ж Путіна зустрітися з Пригожиним не узгоджується з колишньою риторикою Кремля щодо голови ПВК «Вагнер». Можливо, пише ISW, зустріч вирішили оприлюднити, щоб зняти питання щодо можливості Пригожина вільно пересуватися Росією, не стикаючись з переслідуваннями.

Обидві події, швидше за все, є частиною ширшої розповіді Кремля з метою представити, що він повністю контролює ситуацію після спроби заколоту, та свідченням того, що бунтівники відмовилися, принаймні офіційно, від свого заклику змінити вище військове керівництво Росії.

Все це також вказує на те, що Кремль, швидше за все, прагне представити заколот, його можливі наслідки та заклики до заміни неугодних воєначальників як справу вирішену, підсумували в ISW.

Нагадаємо, ЗМІ із посиланням на західну розвідку повідомили, що ватажок приватної військової компанії «Вагнер», Євген Пригожин, імовірно перебуває в Москві і 1 липня провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив цю інформацію.

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ЗМІ повідомляли, що Путін звільнив із посади командувача російськими військами в Україні Валерія Герасимова. Кадрові перестановки відбулися відразу після повернення в Україну «азовців». Генерала було усунуто менш як через шість місяців після призначення. Його змінив генерал-полковник Михайло Теплінський. Герасимов залишиться керувати російською армією як начальник генштабу, але загальна відповідальність за війну тепер лягає на Теплинського.