Кремль підтвердив зустріч Путіна і Пригожина після заколоту

Путін зустрічався з Пригожиним у Кремлі через 5 днів після заколоту, 29 червня

Російський диктатор Володимир Путін дійсно зустрічався з ватжком ПВК «Вагнер» Євнегом Пригожином після його заколоту. Про це повідомив Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

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Як зазначається, Путін зустрічався з Пригожиним у Кремлі через 5 днів після заколоту, 29 червня. Пєсков уточнив, що зустріч тривала близько 3 год., у ній також брали участь командири загонів ПВК, всього було 35 осіб.

За його словами, президент дав свою оцінку того, що сталося, і запропонував представникам ПВК варіанти працевлаштування.

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За даними пропагандистських ЗМІ, командири «Вагнера» на зустрічі з Путіним у Кремлі запевнили, що є його переконаними прихильниками і готові далі нищити Україну.

Нагадаємо, ЗМІ із посиланням на західну розвідку повідомили, що ватажок приватної військової компанії «Вагнер», Євген Пригожин, імовірно перебуває в Москві і 1 липня провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.