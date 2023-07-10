Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль підтвердив зустріч Путіна і Пригожина після заколоту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль підтвердив зустріч Путіна і Пригожина після заколоту
Зустріч Путіна і Пригожина тривала близько 3 год.
фото з відкритих джерел

Путін зустрічався з Пригожиним у Кремлі через 5 днів після заколоту, 29 червня

Російський диктатор Володимир Путін дійсно зустрічався з ватжком ПВК «Вагнер» Євнегом Пригожином після його заколоту. Про це повідомив Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Як зазначається, Путін зустрічався з Пригожиним у Кремлі через 5 днів після заколоту, 29 червня. Пєсков уточнив, що зустріч тривала близько 3 год., у ній також брали участь командири загонів ПВК, всього було 35 осіб.

За його словами, президент дав свою оцінку того, що сталося, і запропонував представникам ПВК варіанти працевлаштування.

За даними пропагандистських ЗМІ, командири «Вагнера» на зустрічі з Путіним у Кремлі запевнили, що є його переконаними прихильниками і готові далі нищити Україну.

Нагадаємо, ЗМІ із посиланням на західну розвідку повідомили, що ватажок приватної військової компанії «Вагнер», Євген Пригожин, імовірно перебуває в Москві і 1 липня провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. 

Як повідомлялося, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Читайте також: Росія – failed state. Що робили Путін, Держдума і пропагандисти під час заколоту
Теги: путін президент диктатор Дмитро Пєсков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пригожина тримають під вартою в Кремлі
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
Сьогодні, 10:44
Ердоган чекає на візит Путіна у серпні
Зустріч Путіна та Ердогана: Кремль почав виляти
8 липня, 11:30
Черговий заколот – не за горами. Залишилося лише дочекатися великої поразки на фронті, вважає Гіркін
Терорист Гіркін напророчив новий бунт у Росії
1 липня, 17:45
Білий дім, як і раніше, обережно тлумачить наслідки заколоту Пригожина в Росії
«Він програє війну в Україні». Байден пояснив, чому ослаб Путін
28 червня, 18:05
Президент США висловився щодо зустрічі із очільником Китаю
«Сі Цзіньпін – диктатор». Байден зробив заяву стосовно зустрічі із головою КНР
23 червня, 08:18
Макрону можуть відмовити у візиті на захід БРІКС
Росія злякалась участі Франції у саміті БРІКС
22 червня, 19:03
Пєсков знову звинуватив Захід у втручанні у війну
Пєсков заявив про виконання завдання з «демілітаризації» України
18 червня, 03:25
Росіяни атакували ракетами різних типів
Ракетна атака під час візиту президента ПАР: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
16 червня, 13:00
Окупанти мінують траншеї по всій території тимчасово окупованого півострова
Росіяни розглядають сценарій знищення «Кримського титану» на випадок втечі – розвідка
13 червня, 13:08

Політика

Німецький концерн протягом 12 тижнів відкриє танковий завод в Україні – CNN
Німецький концерн протягом 12 тижнів відкриє танковий завод в Україні – CNN
Столтенберг повідомив, коли Україна отримає запрошення в НАТО
Столтенберг повідомив, коли Україна отримає запрошення в НАТО
Байден дотискає Ердогана щодо вступу Швеції до НАТО – Bloomberg
Байден дотискає Ердогана щодо вступу Швеції до НАТО – Bloomberg
Польські прикордонники затримали українця із дивним паспортом
Польські прикордонники затримали українця із дивним паспортом
Кремль підтвердив зустріч Путіна і Пригожина після заколоту
Кремль підтвердив зустріч Путіна і Пригожина після заколоту
Саміт НАТО у Вільнюсі. Глава МЗС Франції дала обіцянку Україні
Саміт НАТО у Вільнюсі. Глава МЗС Франції дала обіцянку Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Повернення командирів захисників «Азова» вдарило по настроях військ Кремля – ISW
16K
Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»
13K
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
9195
Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир
8509
«Настав час відплати». Розвідка оприлюднила інтригуюче відео
7937
Луценко пояснив, звідки ростуть проблеми генерала Залужного

Новини

Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Сьогодні, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Сьогодні, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
8 липня, 06:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту