Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина

Пригожина тримають під вартою в Кремлі

«Вагнерівець» зустрівся з Путіним, а також провів зустріч із генералом Віктором Золотовим

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер», Євген Пригожин, імовірно перебуває в Москві і 1 липня провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомило французьке видання Libération із посиланням на джерела в західній розвідці

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«За даними західних розвідувальних джерел, Пригожин насправді перебуває в російській столиці», – йдеться в повідомленні.

За неофіційними повідомленнями, починаючи з п'ятниці, 1 липня, припускають, що Євгена Пригожина тримають під вартою в Кремлі, куди його призвали разом із провідними командирами його організації.

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Він зустрівся з Володимиром Путіним, а також провів зустріч із генералом Віктором Золотовим, який є командувачем Національної гвардії Росгвардіі і одним із найприхильніших послідовників президента. Крім того, у нього відбулася зустріч із Сергієм Наришкіним, керівником російської зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. 27 червня повідомлялося, що літак Пригожина прибув до Білорусі.