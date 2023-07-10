Головна Світ Політика
search button user button menu button

Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
Пригожина тримають під вартою в Кремлі
фото з відкритих джерел

«Вагнерівець» зустрівся з Путіним, а також провів зустріч із генералом Віктором Золотовим

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер», Євген Пригожин, імовірно перебуває в Москві і 1 липня провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це  повідомило французьке видання Libération із посиланням на джерела в західній розвідці

«За даними західних розвідувальних джерел, Пригожин насправді перебуває в російській столиці», – йдеться в повідомленні.

За неофіційними повідомленнями, починаючи з п'ятниці, 1 липня, припускають, що Євгена Пригожина тримають під вартою в Кремлі, куди його призвали разом із провідними командирами його організації.

Він зустрівся з Володимиром Путіним, а також провів зустріч із генералом Віктором Золотовим, який є командувачем Національної гвардії Росгвардіі і одним із найприхильніших послідовників президента. Крім того, у нього відбулася зустріч із Сергієм Наришкіним, керівником російської зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. 27 червня повідомлялося, що літак Пригожина прибув до Білорусі.

Теги: розвідка Міноборони путін літак Євген Пригожин Франція ПВК Вагнера

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр Резніков вважає, що українські пілоти можуть опанувати західні винищувачі F-16 швидше, ніж передбачають наші партнери
Британія повідомила, коли почне підготовку українських пілотів
5 липня, 17:50
Моше Реувен Асман: «Зеленський – це гордість всього прогресивного людства»
Головний рабин України Моше Асман: Російські пропагандисти – це ганьба єврейського народу Інтерв’ю
29 червня, 22:00
Франція зробила крок до створення гіперзвукової зброї
Франція зробила крок до створення гіперзвукової зброї
28 червня, 08:18
Євген Пригожин
Пригожин зобов'язаний іти ва-банк. Інакше смерть
24 червня, 18:00
Російські війська зараз отрмалу чергову проблему
Російський контрвідступ. Попереду ще криваві бої
24 червня, 10:43
Російський диктатор згадує минуле, бо майбутнього у нього немає
Путін зганьбив День Пам'яті
22 червня, 16:22
Буданов наполягає, що його єдині політичні амбіції – перемога над Росією
«Український шпигун вліз під шкіру Кремля» – портрет Буданова від The Economist
21 червня, 11:39
Українці мають сприймати інформацію від російських джерел як провокацію
Чому з'являються фейки про втрати ЗСУ: роз’яснення Міноборони
13 червня, 19:49
СБУ повідомили Джіоєву про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни)
СБУ повідомила про підозру керівнику «Росморрічфлоту» Джіоєву
13 червня, 12:39

Політика

Путін їде? Африка ухвалила рішення щодо формату БРІКС
Путін їде? Африка ухвалила рішення щодо формату БРІКС
Шавкат Мірзійоєв втретє став президентом Узбекистану
Шавкат Мірзійоєв втретє став президентом Узбекистану
Офіс Ердогана розсекретив головну причину його візиту до Литви
Офіс Ердогана розсекретив головну причину його візиту до Литви
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
Саміт НАТО: союзники готують спільну декларацію із зобов'язаннями перед Україною
Саміт НАТО: союзники готують спільну декларацію із зобов'язаннями перед Україною
США пояснили, що означатиме «ізраїльська модель» гарантій безпеки для України
США пояснили, що означатиме «ізраїльська модель» гарантій безпеки для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Адвокат назвав найближчих людей Саакашвілі, які його зараз відвідують
13K
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
7716
Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир
6960
Луценко пояснив, звідки ростуть проблеми генерала Залужного
5798
Повернення командирів захисників «Азова» вдарило по настроях військ Кремля – ISW
5599
Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»

Новини

Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Сьогодні, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Сьогодні, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
8 липня, 06:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту