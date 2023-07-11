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США відреагували на зустріч Пригожина й Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США відреагували на зустріч Пригожина й Путіна
Меттью Міллер
фото з відкритих джерел

На думку речника Держдепу, історія з Пригожиним ще матиме продовження

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна з ватажком приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним свідчить лише про одне: вони вони обидва – військові злочинці, адже віддавали злочинні накази. Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, пише «Укрінформ».

За словами посадовця, оцінки Вашингтона щодо ситуації в РФ після спроби держперевороту Пригожина не змінилася.

«У цьому протистоянні між ними немає героїв. Ці обоє – особи, які чинили безчинства та віддавали накази на вчинення злочинів в Україні», – наголосив Міллер.

На його переконання, історія з Пригожиним не закінчилася і матиме продовження.

Нагадаємо, ЗМІ із посиланням на західну розвідку повідомили, що ватажок приватної військової компанії «Вагнер», Євген Пригожин, імовірно перебуває в Москві і 1 липня провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив цю інформацію.

Як повідомлялося, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

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Теги: Євген Пригожин путін Держдепартамент США

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